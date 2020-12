Marilyn Monroe a été licenciée une fois parce qu’elle n’était pas considérée comme «  photogénique  »

Il serait presque impensable aujourd’hui de suggérer que Marilyn Monroe, véritable légende de Hollywood des années 1950 et sex-symbol emblématique, n’était pas photogénique. Mais dans son autobiographie inachevée, Mon histoire – qu’elle a écrit aux côtés du scénariste Ben Hecht – Monroe a révélé qu’elle avait eu du mal plus d’une fois à convaincre les directeurs de casting et les producteurs que son apparence était digne du grand écran.

En particulier, la bombe blonde par excellence a réfléchi à son licenciement de son contrat de six mois avec Twentieth Century Fox à un moment donné – et à sa profonde dépression qui a suivi.

Marilyn Monroe | Baron / Archives Hulton / Getty Images

Monroe a obtenu un contrat standard de six mois chez Fox au début de sa carrière

En 1946, après avoir remporté un certain succès dans la modélisation de pin-up, Monroe a été signé à Twentieth Century Fox pour un contrat de six mois. Avide de succès et de chance d’apprendre, Monroe s’est lancée dans son travail avec aplomb.

«J’ai dépensé mon salaire en cours de théâtre, en cours de danse et en cours de chant», a écrit Monroe dans Mon histoire. «J’ai acheté des livres à lire. J’ai glissé des scripts hors du plateau et je me suis assis seul dans ma chambre en les lisant à haute voix devant le miroir.

Pourtant, ses parties dans des films comme Scudda Hoo, Scudda Hay ont été systématiquement coupés. Aussi déterminée qu’elle était à faire ses preuves en tant qu’actrice, Monroe craignait le pire.

Marilyn Monroe dans «Les hommes préfèrent les blondes» | Ed Clark / The LIFE Picture Collection via Getty Images

Elle a été licenciée de son contrat car elle n’était pas considérée comme suffisamment « photogénique »

Effectivement, les pires craintes de Monroe au sujet de sa carrière se sont réalisées lorsqu’elle a été appelée au bureau de casting de Fox un lundi matin. On lui a dit à la hâte qu’elle était déposée par le studio. La raison? Ses regards.

«Le studio était d’avis que je n’étais pas photogénique», a révélé Monroe.

Darryl Zanuck, qui était à l’époque le chef du studio chez Fox, n’était pas particulièrement fan de Monroe. Il ne pensait pas qu’elle avait la qualité de star nécessaire pour briller sur le grand écran. Ses morceaux avaient été coupés, a déclaré le directeur de casting à Monroe, à cause de son apparence.

« Monsieur. Zanuck pense que vous pourriez devenir actrice un jour », a écrit Monroe à propos de ce que le responsable du casting lui a dit lors de la réunion déchirante,« mais que votre type de regard est définitivement contre vous.

Marilyn Monroe dans «Let’s Make Love» | Archives Hulton / Getty Images

L’actrice en herbe a désespéré du revers

Monroe est tombé dans un profond désespoir en apprenant la nouvelle. Elle ne voulait rien de plus que d’être une actrice, et c’était comme si ses rêves ne se réaliseraient jamais.

De plus, le Les hommes préfèrent les blondes La star était particulièrement horrifiée par l’opinion de Zanuck sur son apparence. Après tout, se dit-elle, elle pourrait améliorer ses compétences d’actrice avec une formation. Son apparence était une autre affaire – et elle s’était toujours trouvée belle.

«Je me détestais d’avoir été aussi idiote et je me faisais des illusions sur ma séduction», a-t-elle écrit, ajoutant qu’elle se considérait désormais comme «grossière» et «grossière» – «une fille dont l’apparence était un trop gros handicap pour une carrière dans les films.

Chose assez choquante, ce n’était pas la dernière fois que Monroe apprenait que son apparence n’était pas à la hauteur. Avant de devenir une véritable star de cinéma et un sex-symbol bleu – et largement considérée comme l’une des plus belles femmes du monde – Monroe a également été refusée par Metro Pictures pour des raisons d’apparence.