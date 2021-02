Marilyn Manson répond aux accusations portées contre elle: « Ce sont d’horribles distorsions de la réalité » | 45S

Pur Eden Eau de Parfum Bio Extrait d'Hespérides Pour Elle Pamplemousse Bergamote Thé 50ml

Pur Eden Eau de Parfum Bio Extrait d'Hespérides Pour Elle 50ml , est une eau de parfum aux notes d'agrumes, notamment aux huiles essentielles de bergamote et de muscade, et aux senteurs de rose et de cèdre. L'Eau de Parfum Bio, est formulés avec des ingrédients 100% naturels, bio et vegan, elles sont