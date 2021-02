Marié à première vue Royaume-Uni est à la recherche de singletons pour une nouvelle série

Si vous recherchez l’amour, c’est bien connu que le meilleur endroit pour le trouver est dans une émission de télé-réalité. Aucun plus que Marié à première vue, qui recherche maintenant des candidats au Royaume-Uni.

Si vous n’avez jamais vu la série, vous pouvez comprendre de quoi il s’agit à partir du nom. Il s’agit essentiellement d’un mariage arrangé télévisé, avec des producteurs de télévision et des «experts en relations» qui choisissent le conjoint.

Beaucoup de gens sont devenus quelque peu accro à la version australienne, qui voit les relations de couple testées à travers une série de séjours chez l’habitant, de dîners et de cérémonies d’engagement.

Vous pouvez maintenant postuler pour Mariés au premier regard au Royaume-Uni. Crédit: Nine Network

C’est autant une question de drame qu’autre chose, et Channel 4 a clairement compris cela, car après cinq séries au Royaume-Uni, il est décidé qu’il était temps pour un relooking « explosif ».

Dans un communiqué, le réseau a déclaré: « Les cloches de mariage sonnent comme Marié à première vue UK fait peau neuve pour 2021, avec la version locale du phénomène mondial qui fait son chemin vers l’E4.

« S’inspirant de la version australienne à succès qui a séduit les téléspectateurs britanniques cet été [2020], la nouvelle série britannique sera une version plus grande et plus explosive du format, après un nouveau lot de singles à la recherche de l’amour et d’un bonheur éternel avec de parfaits inconnus.

« En suivant le format australien, plutôt que les mariages légaux, les couples s’engageront à vie les uns envers les autres lors d’une cérémonie glamour, supervisée par un célébrant de mariage, qui comprendra des invités, des robes de mariée, de la danse, des discours et un gâteau. » A lire : Warner Bros. a un plan pour payer les cinéastes avec l'accord de streaming HBO Max

Compte tenu de ce changement, la nouvelle série s’appellera Pas maintenant Marié à première vue au Royaume-Uni. Juste du désordre, mais ça devrait être.

Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas marié. Crédit: Nine Network

La déclaration a poursuivi: «Une fois la cérémonie et les célébrations terminées, le véritable amour est bel et bien mis à l’épreuve, alors qu’ils se lancent dans une lune de miel luxueuse, avant de s’installer ensemble ET de leurs compagnons de couple.

«Les relations seront examinées au microscope, par les autres mariés lors des dîners hebdomadaires – ainsi que par les experts, lors de cérémonies d’engagement récurrentes, où les couples choisissent de rester ou de quitter le processus.

« Tout cela et bien plus encore aboutiront à une finale dramatique de la série: des renouvellements de vœux brillants et à enjeux élevés, dans lesquels chaque couple doit décider s’il va réengager son partenaire ou se séparer. »