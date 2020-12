Mariah Carey, Jennifer Hudson et Ariana Grande présentent une nouvelle version de « Oh, Santa! »

La Noël se rapproche de plus en plus et il n’y a pas de meilleure façon de le célébrer qu’en écoutant les chansons saisonnières de Mariah Carey, qui cette année a publié « Noël magique de Mariah Carey», Une nouvelle thématique spéciale des variétés pour le catalogue de AppleTV +.

La spéciale mettait en vedette une grande variété de collaborateurs musicaux, dont une partie de leur participation était déjà prévue depuis octobre dernier. Le plus attendu de tous serait celui qui impliquait Jennifer Hudson Oui Ariana Grande, qui ont joint leurs voix avec Écaille de tortue dans une nouvelle version de « Oh Père Noël!».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Robbie Williams annonce qu’il formera un nouveau groupe

« J’ai écrit la chanson de mon album »Joyeux Noël II toi« , Qui était une sorte de continuation de mon premier album de Noël (nous en avons beaucoup) et je pense que tout était à propos de l’événement actuel, bien sûr, le faire avec Jennifer et Ari, mais il cherchait aussi un moyen de le faire en tant que producteur », commenterait Écaille de tortue à Billboard.

«Comment voir ces voyelles qui ont des textures différentes, quelles sont-elles? Parce qu’à l’origine, je mixais avec moi-même, ce qui est en quelque sorte l’une de mes choses préférées. Mais c’était génial de pouvoir travailler avec différentes textures vocales et de jouer un peu avec et de le réimaginer », a commenté le chanteur à la publication.

Et c’est ce qui est arrivé. Et visuellement, sur la spéciale, ça ressemble vraiment à un moment de groupe de filles. Je pense que nous avons passé un bon moment avec. C’était la partie la plus amusante.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Stevie Nicks et les conseils qui ont changé sa vie

Pendant ce temps, en septembre dernier Écaille de tortue révélerait à ses fans qu’en 1995, il a secrètement enregistré un album rock intitulé « La fille laide de quelqu’un», Qui a été lancé sous le synonyme de Poussin. La chanteuse surprendrait ses fans sur Twitter après avoir présenté un fragment de son autobiographie « La signification de Mariah Carey».