Maria Doyle Kennedy joue dans Recipes for Love and Murder : "Je m’implique chaque fois que j’ai quelque chose à dire"

Marie Doyle Kennedy Elle fait partie de ces actrices qui gardent un mystère irrésistible dans ses performances. L’exemple le plus clair est peut-être celui de Siobhan Sadlerla tante de Sarah à Orphelin noir, cette série canadienne mettant en vedette Tatiana Maslany. Elle y a donné vie à une femme déterminée, réservée mais prête à tout donner pour sa famille. De même, une autre grande œuvre de Doyle Kennedy pourrait aussi être celle de la reine Catherine d’Aragon dans Les Tudors. Et, bien sûr, la liste pourrait continuer avec des rôles très divers, mais toujours avec la même caractéristique : l’engagement que chacun d’eux donne. La même chose se produit avec son dernier rôle principal qui vient de la main de Télé de gland pour la série Recettes d’amour et de meurtre.

La série est une adaptation du roman homonyme de Sally Andrew et, dans ce spectacle, l’actrice irlandaise est Tannie Marie, une femme au talent unique pour la cuisine. Dédiée à partager des recettes dans un journal en Afrique du Sud, elle découvre un jour qu’elle doit changer cette tâche pour celle de répondre aux questions que les lecteurs envoient au journal. Aujourd’hui, elle est « conseillère » et doit s’acquitter de cette tâche au mieux de ses capacités. Cependant, tout change lorsque l’une des lectrices est assassinée et qu’elle entreprend de résoudre le mystère.

Tannie Maria est un personnage qui correspond parfaitement à Doyle Kennedy, non seulement par la délicatesse et la sensibilité qu’elle accorde à la performance, mais aussi parce que l’actrice sait équilibrer cette douceur innée d’une femme avec une certaine intrigue ou certains secrets qui sont caché dans son passé. Il est très facile d’être attiré par ce que Tannie cache au fond de son cœur et ce qu’elle semble avoir combattu pendant longtemps.

Cette histoire a été si importante pour la carrière de Doyle Kennedy qu’elle parraine également en tant que co-productrice exécutive. Dans spoilers Nous avons parlé en exclusivité avec l’interprète, qui nous a donné plus de détails sur cette émission tournée en Afrique du Sud et, bien sûr, sur son personnage.

En tant que coproducteur de Recipes for Love and Murder, à quel point vous êtes-vous impliqué dans l’histoire du côté plus technique et artistique, comme l’esthétique, les lieux, les costumes ? Selon vous, qu’est-ce qu’il était important de communiquer ?

Eh bien, je m’implique chaque fois que j’ai quelque chose à dire. Je pense qu’il y a deux façons de s’impliquer de manière créative. Écoutez, j’ai été impliqué dans d’autres choses avant, et parfois il arrivait que depuis la production, les gens qui étaient là pensaient qu’ils devaient avoir le choix même si ce n’était vraiment pas le cas. La vérité est que je n’aime pas ça. La raison pour laquelle j’ai accepté ce travail en premier lieu était parce que j’étais tellement motivé par le scénario. Honnêtement, j’ai trouvé ça génial. Elle est chaleureuse, tendre et très très drôle, parfois. De plus, vous avez cette nourriture délicieuse et le paysage aussi. Je n’étais jamais allé en Afrique du Sud, que ce soit pour des vacances ou pour travailler. C’était impressionnant avec un casting très diversifié et c’était excitant pour moi. Mais il y avait aussi quelque chose de suspect à ce sujet. L’écrivain, c’est une femme incroyable, la femme qui a adapté les livres dans la série. Et elle a dit « Je veux être chaleureuse, je veux voir une communauté, mais je ne veux pas que ce soit trivial ou délicat dans un sens incroyable ». Je suis donc vraiment d’accord avec elle et je n’ai pas vraiment essayé de changer quoi que ce soit en tant que coproducteur. J’ai dit « Je suis ici pour aider avec ça, alors laissez-moi faire ».

J’ai vraiment aimé que la violence sexiste soit traitée parce qu’elle existe. En Afrique du Sud, 1 femme sur 5 en fait l’expérience au cours de sa vie, ce qui est inquiétant. Ce que j’ai dit, c’est que parfois les mots me semblent gênants. Alors parfois je disais si ça pouvait être changé pour être plus vrai ou réalisateur. J’avais beaucoup d’influence sur ce qu’elle portait, mais encore une fois, j’essayais d’être elle et pas moi. Et aussi assez confortable pour marcher à travers des paysages de montagne et d’autres choses que je pensais importantes. Pour moi, une autre chose qui était importante était le sens des scènes, parfois vous voyez que les scènes sont écrites d’une manière et ce qu’elles disent, alors vous savez comment la séquence devrait être. Deux personnes sont nécessaires pour cette scène et vous devez zoomer ici. « Qu’essayons-nous de dire ? Quel est le message que nous voulons faire passer ? Alors chaque fois qu’il avait quelque chose à dire et qu’il pensait que c’était important, il le disait. C’est de cela qu’il s’agissait. De plus, il a été écouté, ce qui est merveilleux.

Dans la série, vous incarnez Tannie Maria, journaliste et cuisinière. Elle semble être une femme sensible, mais en même temps il y a autour d’elle un petit secret qui semble lié à son passé. Que pouvez-vous nous en dire ?

Eh bien, je pense que ce qui est intéressant à ce sujet, c’est que dès le début de la série, il est montré qu’il y a une Tannie Maria extérieure et une Tannia Maria intérieure et qu’elles sont assez différentes. Quand elle est en ville, écrivant sa chronique de recettes, elle est amicale, extravertie, serviable, elle est très chaleureuse, une personne adorable. Mais ensuite, il quitte la ville et rentre chez lui. Il n’y invite personne. Il y a une raison à cela. Il y a une raison pour laquelle elle est isolée et préfère passer la plupart de son temps avec son poulet de compagnie, ses jolies plantes et sa nourriture. Je pense que la raison en est essentiellement qu’il a un traumatisme du passé qu’il n’a pas encore pu gérer. Elle vient d’Afrique du Sud d’un autre pays. Sa mère était sud-africaine mais elle a grandi en Ecosse. Il est dans cette maison héritée de sa mère et de sa tante. Elle est là, mais ce n’est pas du genre « super, allons dans cette aventure ». Elle fuit quelque chose de plus que simplement obtenir quelque chose. Et la vérité est que vous ne pouvez pas vous enfuir. Le traumatisme n’est pas une question de géographie. La vérité est qu’il s’agit de traiter ce traumatisme, puis de l’intégrer. Vous avez donc beaucoup de travail à faire.

Mais comme le montre l’histoire, elle travaille comme rédactrice de recettes et se fait virer. Alors, elle se retrouve dans ce métier de conseillère et elle n’est pas très douée pour ça. Il ne sait pas comment faire. Donc, la seule façon dont il peut le faire est à travers des recettes parce que la nourriture est sa langue. Au fur et à mesure qu’elle reçoit ces lettres de personnes demandant de l’aide ou des solutions, elles deviennent des déclencheurs pour elle et ouvrent d’autres choses qu’elle réprime avec succès depuis de nombreuses années. Et pour passer à autre chose, elle devra les affronter et tenter de résoudre le mystère… et pour rendre justice à ces personnes, elle devra commencer par ouvrir sa maison, les y inviter, partager de la nourriture avec eux et ainsi s’ouvrir.

Pour Tannie, faire des plats et des repas semble être très relaxant, comment vous entendez-vous avec la cuisine ?

Eh bien, sûrement pas aussi détendu qu’elle. Je pense que cette façon de cuisiner n’est possible que si l’on dispose de beaucoup de temps. Elle utilise la cuisine comme un moyen de penser. Lorsqu’elle commence à se dissocier de la panique ou du traumatisme, elle se détend. Je pense que lorsque vous suivez une recette ou que vous l’inventez, c’est une façon de vous concentrer sur cette tâche, cela vous oblige à être là et c’est votre processus pour gérer les problèmes ou vos émotions. Elle se détend lentement et va d’une manière ou d’une autre dans l’autre sens. C’est l’une des choses intéressantes auxquelles je n’avais pas pensé auparavant. J’ai réalisé que donner des conseils est quelque chose qui est sous-estimé, car à quel point pouvez-vous donner de bons conseils à une personne si vous n’avez pas vécu cela exactement ? Vous n’êtes pas dans la même situation. Mais l’idée de donner à l’autre une recette pour qu’à ce moment-là ils réfléchissent au problème est une bonne idée. Peut-être que la solution n’est pas si claire, mais le problème pourrait être mieux analysé.

Ma façon de cuisiner a toujours été assez chaotique, j’ai quatre enfants, tous des garçons, ils ont toujours faim. C’est toujours un combat pour les satisfaire. Donc je ne peux pas chanter. Mais je les aime, et c’est très important qu’on puisse s’asseoir pour manger en famille. Je pense que partager du pain et de la nourriture en général est une façon très spéciale de communiquer. C’est quelque chose de vrai pour moi.

Les six premiers épisodes sont déjà sur Acorn TV.

