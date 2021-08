Margot Robbie s’inquiète du déclin de sa carrière

En los últimos años, la nominada a los premios de la Academia Margot Robbie ha formado parte de algunos de los proyectos más importante y sobresalientes en la industria cinematográfica, además de desempeñarse de manera exitosa como productora ejecutiva en diversas películas, compartiendo créditos con grandes personalidades du milieu.

Robbie a acquis une notoriété internationale après sa participation à « Le loup de Wall Street » en 2013 sous la direction de Martin Scorsese, et en 2016, elle a épaté les fans de DC avec son interprétation de Harley Quinn dans « Suicide Squad », devenant le grand favori de la franchise. , répétant son rôle dans « Birds of Prey » et « The Suicide Squad ».

En plus de son travail à succès, Robbie est souvent présentée dans de grandes productions acclamées pendant les saisons de récompenses, que ce soit pour son interprétation de Tonya Harding dans « Moi, Tonya », la reine Elizabeth I dans « Mary Queen of Scots », un employé de Fox News dans « Bombshell » ou l’actrice Sharon Tate dans « Il était une fois à Hollywood ».

L’accueil chaleureux du public et des critiques indiquerait qu’il n’y a que du succès dans l’avenir de Margot Robbie, mais l’Australienne a avoué dans une récente interview à Fox News son inquiétude croissante à l’idée d’avoir atteint le plus haut point d’elle-même. carrière et qu’à un moment donné, il commencera à chuter.

« J’espère que ce n’est pas le cas car je sens toujours que j’ai beaucoup à donner et il y a beaucoup de réalisateurs avec qui je veux travailler. Et vous savez, je vais continuer à grimper autant que je peux », a déclaré Robbie.

A 31 ans, Margot Robbie compte déjà deux nominations aux Oscars, cinq British Academy Film Awards, quatre Golden Globes et cinq Actors Guild Awards, en plus de deux récompenses de l’Australian Academy of Motion Picture and Film. interprète de sa génération.

Alors que l’avenir de Harley Quinn dans l’univers DC n’a pas encore été défini, Margot Robbie a actuellement été choisie pour jouer dans « Barbie », le prochain film réalisé par Greta Gerwig basé sur l’emblématique poupée Mattel, ainsi que « Babylon ». , un drame se déroulant dans les années 1920 sous la direction de Damien Chazelle.