Margot Robbie et les différentes versions de la populaire Harley Quinn

La brigade suicide marquera la troisième entrée de Margot Robbie dans le DC Univers étendu comme le populaire Harley Quinn. Au cours des cinq années qui ont suivi ses débuts en tant que personnage de L’escouade suicide, par David Ayer, il y a eu des hauts et des bas pour le méchant. Tout indique que la participation de Harley à La brigade suicide de James Gunn, vous passerez par quelques changements de personnalité du clown psychotique.

La grande différence dans cette opportunité est que Harley a finalement accepté sa séparation du Joker. Cela signifie certainement qu’il n’y aura pas de participation de Jared Leto comme lui Clown Prince du Crime dans le film de Gunn. La chose la plus importante pour elle est qu’elle a découvert sa propre valeur en tant que personne indépendamment des autres.

Harley Quinn dans La brigade suicide







« Je pense que dans le premier film, elle avait une certaine confiance et arrogance, sachant qu’elle avait la protection du Joker. Elle partirait en mission avec l’idée qu’il la sauverait à tout moment. C’était sa prérogative dans ce film. Au Oiseaux de proie il a trouvé un monde sombre et froid. Le temps a passé et ce n’est pas lié aux autres films, mais ce n’est pas quelque chose avec quoi Harley a du mal. Elle n’attend pas M. J et ne se demande pas si elle peut le faire seule. Le sait », a fait remarquer l’actrice au Toronto Sun.

Robbie a également fait référence à chacune de ses participations au DCEU C’était avec un autre réalisateur, mais cela ne la dérangeait pas du tout. Après tout il y a « de nombreuses facettes de la personnalité de Harley », comme l’a souligné l’actrice qui a également adopté une attitude similaire dans chacune de ses entrées en tant que personnage.

« Souvent vous lisez une bande dessinée et ils vous laissent au même endroit et quand vous reprenez ils le font avec différents personnages et celui qui est mort avant est là. Vous suivez le courant », dit l’interprète et continua : « J’ai basculé entre The New 52 et les anciennes bandes dessinées et rien de tout cela ne m’a empêché d’apprécier les histoires. »

La brigade suicide sortir en salles et HBO Max le 6 août prochain.