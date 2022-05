Margot Robbie dit qu’un fan est venu vers elle pour lui dire qu’ils l’aimaient dans l’éducation sexuelle

Elle a déclaré: « Je mangeais un hamburger à Apple Pen et ils m’ont dit: » Je t’aimais dans Éducation sexuelle. Ce spectacle était tellement cool. Nous avons juste commencé à le regarder ».

« Et j’étais comme, ‘Oh, je suis vraiment désolé, ce n’est pas moi’. »

Réagissant au récit de Robbie sur l’histoire et sur l’actrice confondue avec elle, Emma Mackey – qui a joué Maeve dans Éducation sexuelle – a dit: « Je l’aime. Je l’aime.

« Et le fait que Brad et Leo rient juste à ça. Ça me fait rire », a-t-elle dit.