Maren Morris, Chris Stapleton et Miranda Lambert en tête des nominés aux ACM Awards

L’un des artistes de musique country les plus décorés de tous les temps fait la une des nominés aux Academy of Country Music Awards de cette année, avec un ancien artiste masculin de l’année et l’artiste féminine en titre de l’année.

Miranda Lambert compte désormais 68 nominations à vie, le plus grand nombre d’artistes country féminines de l’histoire, après avoir reçu cinq nominations cette année sur la liste publiée vendredi par l’ACM.

Regardez AUJOURD’HUI toute la journée! Recevez les meilleures nouvelles, informations et inspiration AUJOURD’HUI, tout au long de la journée.

Quatre des nominations sont pour sa chanson «Bluebird», et Lambert a également reçu sa 15e nomination pour l’artiste féminine de l’année, qu’elle a remporté neuf fois.

Maren Morris, qui a remporté le prix de l’artiste féminine de l’année aux prix de l’année dernière, a connu une autre année record avec six nominations pour la cérémonie 2021. Le hit de Morris « The Bones » a été nominé pour la chanson de l’année et le single de l’année, et elle a également été nominée pour l’artiste féminine de l’année pour la cinquième fois.

Chris Stapleton a égalé Morris pour le plus grand nombre de nominations de tous les artistes avec six des siens, y compris un signe de tête pour l’artiste masculin de l’année, une catégorie qu’il a remportée deux fois. Il a également reçu sa troisième nomination pour l’artiste de l’année.

Les autres nominés pour l’artiste de l’année incluent Luke Bryan, Eric Church, Luke Combs et le co-lauréat de l’année dernière, Thomas Rhett, qui a partagé le prix avec Carrie Underwood pour marquer la première fois dans l’histoire de l’émission qu’elle était partagée entre deux artistes .

Le groupe régnant de l’année, Old Dominion, a reçu une autre nomination dans la même catégorie dans le cadre de ses deux nominations.

Cette année marque également la première fois que quatre artistes noirs sont nominés aux ACM Awards, comme Jimmie Allen (nouvel artiste masculin de l’année), Kane Brown (album de l’année et vidéo de l’année), John Legend (vidéo du année) et Mickey Guyton (nouvelle artiste féminine de l’année) ont tous été reconnus.

La cérémonie de cette année aura lieu le 18 avril à 20 h HNE sur CBS.

Voici la liste complète des nominés:

ANIMATEUR DE L’ANNÉE

Luke Bryan

Eric Church

Luke Combs

Thomas Rhett

Chris Stapleton

ARTISTE FÉMININE DE L’ANNÉE

Kelsea Ballerini

Miranda Lambert

Ashley McBryde

Maren Morris

Carly Pearce

ARTISTE HOMME DE L’ANNÉE

Dierks Bentley

Eric Church

Luke Combs

Thomas Rhett

Chris Stapleton

DUO DE L’ANNÉE

Brooks et Dunn

Frères Osborne

Dan + Shay

Florida Georgia Line

Maddie et Tae

GROUPE DE L’ANNÉE

Dame A

Petite grande ville

Ancien Dominion

La Cadillac Three

Les Highwomen

NOUVELLE ARTISTE FÉMININE DE L’ANNÉE

Ingrid Andress

Arts de la Tenille

Gabby Barrett

Mickey Guyton

Caylee Hammack

NOUVEL ARTISTE MASCULIN DE L’ANNÉE

Jimmie Allen

Travis Denning

ROBUSTE

Cody Johnson

Parker McCollum

ALBUM DE L’ANNÉE

Luke Bryan, « Born Here Live Here Die Here »

Kane Brown, « Mixtape Vol. 1 »

Ashley McBryde, « Jamais »

Frères Osborne, « Squelettes »

Chris Stapleton, «recommencer»

UNIQUE DE L’ANNÉE

«Bluebird», Miranda Lambert

« J’espère, » Gabby Barrett

«J’espère que vous êtes heureux maintenant», Carly Pearce et Lee Brice

«Plus de cœurs que les miens», Ingrid Andress

«Les os», Maren Morris

CHANSON DE L’ANNÉE

«Bluebird», Miranda Lambert

«One Night Standards», Ashley McBryde

« Certaines personnes le font », Old Dominion

«Recommencer», Chris Stapleton

«Les os», Maren Morris

VIDÉO DE L’ANNÉE

«Mieux que ce que nous avons trouvé», Maren Morris

«Bluebird», Miranda Lambert

«Parti», Dierks Bentley

«Hallelujah», Carrie Underwood et John Legend

«Worldwide Beautiful», Kane Brown

SONGWRITER DE L’ANNÉE

Ashley Gorley

Michael Hardy

Hillary Lindsey

Shane McAnally

Josh Osborne

ÉVÉNEMENT MUSICAL DE L’ANNÉE

«Be A Light», Thomas Rhett avec Reba McEntire, Hillary Scott, Chris Tomlin, Keith Urban

«Fait pour moi», Luke Combs avec Eric Church

«J’espère que vous êtes heureux maintenant», Carly Pearce et Lee Brice

«Nobody But You», Blake Shelton avec Gwen Stefani

« One Beer », HARDY avec Lauren Alaina et Devin Dawson

«Un de trop», Keith Urban, P! Nk

PRIX D’ENREGISTREMENT STUDIO

JOUEUR DE BASSE DE L’ANNÉE

Jarrod Travis Cure

Mark Hill

Tony Lucido

Steve Mackey

Glenn Worf

BATTEUR DE L’ANNÉE

Fred Eltringham

Evan Hutchings

Derek Mixon

Jerry Roe

Aaron Sterling

JOUEUR GUITARE DE L’ANNÉE

JT Corenflos

Kris Donegan

Jedd Hughes

Ilya Toshinskiy

Derek Wells

PIANO / JOUEUR CLÉ DE L’ANNÉE

Dave Cohen

David Dorn

Juge Charlie

Mike Rojas

Benmont Tench

JOUEUR D’INSTRUMENT SPÉCIALISÉ DE L’ANNÉE

Alicia Enstrom

Jim Hoke

Danny Rader

Mickey Raphael

Ilya Toshinskiy

Kristin Wilkinson

JOUEUR GUITARE ACIER DE L’ANNÉE

Spencer Cullum

Dan Dugmore

Mike Johnson

Russ Pahl

Justin Schipper

INGÉNIEUR AUDIO DE L’ANNÉE

Jeff Balding

Jason Hall

Gena Johnson

Vance Powell

F. Reid Shippen

PRODUCTEUR DE L’ANNÉE