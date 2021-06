Bts C’est l’un des groupes les plus performants au monde. Ces jeunes de moins de 30 ans ont commencé avec le groupe en 2010 et, depuis, ils sont devenus un phénomène mondial. Il n’y a aucune nouvelle de lui qui ne devienne une tendance sur Twitter, Instagram ou YouTube. Ses vidéos ont des millions et des millions de visites, ce qui leur a même permis d’être dans le spécial de la série mythique Amis pour HBO Max. Et maintenant, Marcelo Tinelli rejoint en tant que nouveau fan.

Le chauffeur de Showmatch surpris ses followers avec un commentaire sur le groupe coréen Les voudra-t-il dans son émission ? Découvrez ce que le présentateur argentin a dit sur ses réseaux sociaux.

Marcelo Tinelli veut-il BTS sur Showmatch ?

BTS sur le Billboard 2019 (Photo: Getty)



Le programme de Marcelo Tinelli est à l’antenne depuis plus de 25 ans, il a donc déjà eu des invités spéciaux de grandes figures du spectacle international. Parmi les plus importants figurent Robbie Williams, Ricky Martin et Pamela Anderson, parmi plusieurs autres. Et maintenant, il veut conquérir le groupe du moment, BTS. Tinelli a avoué qu’il aimait la nouvelle chanson du groupe Dynamiter et il veut que ce rythme soit réintégré dans son programme de danse.

« J’adore le groupe coréen BTS et leur thème Dynamite. On doit refaire un beat KPop à #ShowmatchLaAcademia @elchatoprada @hoppefede @BTSenARG « , a exprimé le dirigeant également sportif.

Le tweet de Tinelli a généré un impact sur les réseaux et, de fait, a eu le soutien d’un des fan clubs du groupe en Argentine. « Merci beaucoup Marcelo d’avoir partagé votre amour pour Dynamite ! Nous sommes heureux que votre musique et vos messages d’amour-propre se répandent. L’amour et la non-violence sont l’un des messages principaux. Nous espérons que plus de gens résonneront avec ce message. Merci »ils ont écrit.

Bien que BTS soit à son meilleur et avec le calendrier complet après avoir participé à HBO Max dans Amis : La RéunionIl ne serait pas déraisonnable de penser que Tinelli pourrait vouloir le groupe dans son émission de télévision à un moment donné. Qu’est-ce que tu penses? Ce serait possible?