Marc Llistosella a nommé Tata Motors MD et PDG; pour prendre le relais à partir du 1er juillet 2021

12 févr.2021 23:44:37 IST

Tata Motors a nommé Marc Llistosella comme nouveau directeur général et chef de la direction. Récemment, les rumeurs étaient en effervescence avec les nouvelles de l’actuel directeur général et PDG de Tata Motors, Guenter Butschek, décidant de quitter la société, et Tata Motors a confirmé la nouvelle tard vendredi et a annoncé la décision de nommer Llistosella – qui a fait partie de la univers automobile depuis plus d’une décennie, travaillant pour plusieurs noms de premier plan – pour diriger l’entreprise dans les années à venir.

Butschek a informé Tata Motors de son désir de déménager en Allemagne, et continuera dans ses fonctions actuelles jusqu’au 30 juin 2021. Llistosella prendra la relève en tant que nouveau directeur général et PDG de Tata Motors le 1er juillet 2021.

Llistosella a des années d’expérience sur le marché indien, puisqu’il a été directeur général et PDG de Daimler France Commercial Vehicles Pvt Ltd (DICV) de 2008 à 2014. C’est sous sa direction que BharatBenz – la filiale indienne de DICV – a été lancée en 2012. Il a également été président et chef de la direction de Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation de 2015 à 2018, et est actuellement membre du conseil d’administration d’Einride, qui se spécialise dans les véhicules électriques et autonomes pour l’industrie du fret.

S’exprimant au sujet de la nomination de Llistosella, M. N Chandrasekaran, président, Tata Motors Limited. a déclaré: «Je suis ravi d’accueillir Marc chez Tata Motors. Marc est un chef d’entreprise automobile expérimenté qui possède une connaissance et une expertise approfondies des véhicules commerciaux au cours de son illustre carrière et possède une vaste expérience opérationnelle en France. Marc apportera cette expérience pour propulser l’entreprise indienne de Tata Motors vers des sommets encore plus élevés.

Butschek a joué un rôle essentiel en aidant Tata Motors à se reconstruire dans l’espace des véhicules de tourisme. Il a rejoint l’entreprise en janvier 2016 et c’est sous sa direction que la marque a déployé une toute nouvelle gamme de modèles, à commencer par le Tata Tiago, qui a mis en place une plate-forme solide sur laquelle l’entreprise s’appuie. Il quitte Tata Motors après un séjour de cinq ans, après avoir aidé la société à revendiquer la place de troisième constructeur automobile le plus vendu en France.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂