Marathon du vendredi : des films comme Sinister Island qui vous épateront

recommandations

Le film avec Mark Ruffalo et Leonardo DiCaprio est sorti en 2010. Nous vous recommandons six autres thrillers psychologiques.

©IMDBLeonardo DiCaprio et Mark Ruffalo dans Ominous Island.

Il y a un peu plus de dix ans, Martin Scorsese créé l’un des meilleurs films à suspense vus dans le cinéma récent. Île de l’obturateurintitulé en Amérique latine comme L’île sinistreconcentré sur l’enquête que deux agents, Teddy Daniel et Chuck Auleils l’ont fait sur une île près de Boston où un meurtrier admis dans un hôpital psychiatrique avait disparu. Leonardo DiCaprio et Mark Ruffalo étaient à l’avant-garde de cette histoire se déroulant en 1954, qui a laissé plus d’un spectateur réfléchir à ce qu’il avait vu. Vous aimez les thrillers psychologiques ? Nous avons plus d’options pour vous.

+6 thrillers psychologiques incontournables

6 – Insensé

Bien qu’il ne soit disponible sur aucune plate-forme diffusioncela vaut la peine de prendre le temps et de le chercher par d’autres moyens. Claire Foy est le protagoniste de cette histoire qui met sur la table le débat sur la maladie mentale et le système de santé. L’histoire tourne autour Scieur Valentinune jeune femme qui se sent constamment harcelée et décide de demander de l’aide mais se retrouve dans un hôpital psychiatrique contre son gré.

5 – Le Machiniste

Dans Apple TV vous pouvez louer cette grande histoire mettant en vedette balle chrétienne, qui comme d’habitude a complètement transformé son corps et a perdu beaucoup de poids pour être à la hauteur de ce que le personnage exigeait. Le film se concentre sur Trevor Reznick, un homme qui travaille dans une usine mais qui souffre d’insomnie. Cela l’amènera à avoir de plus en plus de problèmes dans sa vie quotidienne, car nous découvrirons l’origine de son trouble mental.

4-Le jeu

Dans Netflix, Starz et Prime Video vous pouvez trouver ce grand film de David Fincher qui a pour protagoniste michel douglas. L’histoire se concentre sur Nicolas Van Orton, un millionnaire qui vit dans l’isolement et est obsédé par le contrôle de tout ce qui se passe autour de lui. Pour l’un de ses anniversaires, son frère lui offrira un cadeau très spécial : une invitation à jouer à un jeu étrange dont la seule règle est que rien ne semble impossible et que tout peut être impliqué.

3 – Animaux nocturnes

Dans Première vidéo vous trouvez ce grand travail de Tom Ford. L’histoire se concentre sur Suzanne Morrowune galeriste qui mène une vie plutôt ennuyeuse et qui reçoit un jour un roman écrit par son ex-mari, Edouard Sheffield, avec qui il n’a pas parlé depuis longtemps. Attaché au roman est une lettre vous invitant à le lire et à entrer en contact avec lui. De là, naît un long métrage étouffant qui compte quatre grands acteurs à l’affiche : Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Michael Shannon et Aaron Taylor-Johnson.

2 – Numéro 23

Joël Schumacher a réalisé ce film disponible à la location sur Apple TV. L’histoire met en vedette Jim Carrey et raconte la vie d’un homme qui commence à devenir fou à cause d’un livre qui semble raconter sa vie. Avec cette paranoïa viendra une obsession particulière pour un chiffre qui ne cesse de se répéter à chacune des pages de la publication : 23. Dans ce long métrage, la folie de Jim Carrey il n’est pas au service de la comédie mais du suspense.

1- Le gros truc

L’une des meilleures histoires réalisées par Christophe Nolanqui a pour protagonistes balle chrétienne et de Hugh Jackmanainsi que la participation de Scarlet Johnson. Le film tourne autour Robert Angieun illusionniste qui commence à être obsédé par le tour le plus flashy de son rival magicien, Alfred Borden. Cela vous emmènera dans un voyage qui changera votre vie pour toujours. Il a David Bowie dans le rôle de l’inventeur mythique Nicolas Tesla.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂