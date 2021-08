Manifest : quelles sont les vraies chances que la série reprenne vie

Mi-juin, mi-juin Date limite a officiellement déclaré que Manifeste il avait été annulé après la sortie de trois saisons, une décision qui a été prise en une nuit et dans les heures qui ont suivi, ils ont été notifiés à chacun des membres de la distribution. La nouvelle a généré de l’incertitude, puisque ses derniers épisodes ont dominé le classement du service de streaming Netflix aux Etats-Unis, étant le plus regardé par le public. Peut revenir ?







Ce drame surnaturel, créé par Jeff râteau et avec Robert Zemeckis en production exécutive, il a commencé à être diffusé sur le réseau américain NBC en septembre 2018 et a terminé son troisième volet en juin de cette année. Les épisodes vus jusqu’à présent ont été joués par Melissa Roxburgh, Josh Dallas, Athena Karkanis, J.R. Ramirez, Luna Blaise, Jack Messina, Parveen Kaur et Mat Long.

Le synopsis officiel de la plateforme aux États-Unis indique que le programme suit les passagers et l’équipage d’un avion commercial, qui disparaît subitement, après avoir été considéré comme mort pendant plus de cinq ans. Au total, ils ont 38 chapitres, lesquels ils ont été très bien reçus par les spectateurs et les critiques.

+ Le Manifeste peut-il être enregistré ?

Quand la nouvelle a été connue, les fans de l’émission ont fait écho sur les réseaux sociaux avec le hashtag #EnregistrerManifeste et ils semblent avoir été entendus. Selon un dernier rapport de Date limite, Warner Bros TV a commencé à écouter des offres avec les acteurs et les scénaristes, concernant une quatrième saison. Un plan serait que NBCUniversal ramène la série à l’antenne sur NBC ou Peacock, mais cela ne semble pas faisable.

La deuxième option consiste à l’acquérir par Netflix, mais il y a un problème car les droits mondiaux ont déjà été vendus et c’est pourquoi vous trouverez actuellement Manifeste sur HBO Max. Cependant, Un problème similaire s’est posé avec Lucifer dans le passé entre le streaming et la société de production qui a finalement été résolu, ils sont donc toujours en négociations pour sauver le spectacle et atteindre plus de pays.