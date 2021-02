Maniez un pinceau magique dans Chicory: A Colorful Tale, à venir sur PS5, PS4 en 2021

Chicory: A Colorful Tale est en préparation depuis un certain temps maintenant, et c’est un jeu que nous suivons vaguement dans l’espoir qu’il parvienne sur PlayStation. Et voilà, l’adorable aventure arrive en effet sur PS5 et PS4.

Dans celui-ci, vous incarnez un petit chien qui a reçu la capacité de manier un pinceau magique. Ce sera très important, car le monde a été privé de toute sa couleur. Le crochet du jeu, c’est que c’est à vous de faire preuve de créativité et de colorer les environnements. Vous êtes libre d’utiliser le pinceau comme vous le souhaitez; il s’agit moins de résolution de problèmes que d’expression.

Au fur et à mesure de votre progression dans l’histoire, vous aurez accès à de nouveaux pouvoirs qui vous permettront d’explorer de nouvelles zones, un peu comme une métroidvania. Il y a aussi une coopérative locale pour qu’un deuxième joueur se joigne à l’amusement.

Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce ci-dessus, cela a l’air tout simplement délicieux. C’est essentiellement un livre de coloriage interactif avec un récit à suivre, et si cela ne semble pas être une période de détente, nous ne savons pas ce que ça fait. Chicory sortira sur PS5 et PS4 dans le courant de 2021. Avez-vous hâte de celui-ci? Abstenez-vous de tout langage coloré dans la section des commentaires ci-dessous.