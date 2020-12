Manga The Promised Neverland, À la recherche du ciel de la liberté

Cette semaine, nous avons un nouveau chapitre spécial du manga The Promised Neverland qui nous raconte plus d’histoire, intitulé «À la recherche du ciel de la liberté».

Bien que le manga Le pays imaginaire promis terminé il y a longtemps, ils continuent à publier des chapitres spéciaux en tant que spin-off dans lequel ils racontent plus d’histoire que nous n’avons pas vue. C’est le cas du dernier chapitre spécial intitulé « Le début de la contre-attaque » dans lequel nous voyons comment certains personnages réalisent ce que cache l’orphelinat.

Maintenant, nous avons un autre manga spécial que vous pouvez lire en espagnol et GRATUITEMENT grâce à Manga Plus. En commençant par une page en couleur, ce « À la recherche du ciel de la liberté » peut être lu officiellement à partir du lien ci-dessous. Vous pouvez télécharger gratuitement l’application Manga Plus sur vos mobiles et tables ou également lire le manga sur le web.

L’intrigue manga Promised Neverland

Emma, ​​Norman et Ray sont trois orphelins qui vivent heureux dans l’idyllique orphelinat Grace Field House, en attendant le moment où ils se verront attribuer une famille d’accueil. Tout change quand ils découvrent accidentellement l’horrible réalité de leur existence, alors ils décident de se rebeller et de se battre jusqu’au bout dans une aventure sombre et terrifiante. Mais son temps presse …

