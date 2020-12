Manette, Superhot et plus de jeux Xbox disponibles sur Android en décembre avec Game Pass

Voici les nouveaux jeux Xbox auxquels vous pouvez jouer sur votre mobile ce mois-ci grâce à Microsoft Game Pass.

Préparez-vous à profiter sur votre mobile du nouveaux jeux gratuits Xbox Game Pass Ultimate.

Un mois de plus, Microsoft a officialisé son liste des nouveaux jeux disponible pour les abonnés de la plateforme, y compris ceux qui peuvent être jouer sur les mobiles Android via Microsoft Cloud Gaming, de la même manière que Sony l’a fait il y a quelques heures à peine avec ses jeux PlayStation Now.

Parmi le catalogue de ce mois-ci, on retrouve jeux populaires comme Control, Rage 2, Asetto Corsa ou SuperHot, ainsi que bien d’autres que nous verrons ci-dessous.

Les jeux de novembre du Xbox Game Pass dont vous pouvez profiter sur votre mobile

Il est important de mentionner que tous les jeux ne sont pas inclus dans l’abonnement Game Pass sont disponibles pour jouer sur mobile. Seuls certains des titres ajoutés à la collection peuvent être lus sur des appareils Android via Cloud Gaming. Ce sont:

Contrôle : Disponible le 3 décembre

: Disponible le 3 décembre Rage 2 : Disponible le 3 décembre

: Disponible le 3 décembre Éleveur de slime : Disponible le 3 décembre

: Disponible le 3 décembre Oui, ta grâce : Disponible le 3 décembre

: Disponible le 3 décembre Appel de la mer : Disponible le 8 décembre

: Disponible le 8 décembre Sanctuaire de monstres : Disponible le 8 décembre

: Disponible le 8 décembre Assetto Corsa: disponible le 10 décembre

disponible le 10 décembre Bêtes de gangs : Disponible le 10 décembre

: Disponible le 10 décembre GreedFall : Disponible le 10 décembre

: Disponible le 10 décembre SuperHot: esprit, contrôle, suppression : Disponible le 10 décembre

: Disponible le 10 décembre Yooka-Laylee et l’impossible repaire: Disponible le 10 décembre

En plus de cela, Microsoft a également annoncé nouveaux jeux compatibles avec les commandes tactiles de Microsoft Cloud Gaming. Ils sont les suivants:

Sanglant: Rituel de la nuit

Golf avec vos amis

Hyperdot

Ikenfell

Indivisible

FléauBringer

Le Touryst

Âme froide de Vambrace

Pour jouer aux nouveaux titres inclus dans Game Pass depuis votre mobile, vous devez avoir un abonnement actif à Game Pass Ultimate, disponible au prix de 12,99 euros par mois.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂