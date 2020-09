Manette PS5 DualSense: toutes les informations sur le prix, les fonctionnalités et le design

Vers la fin de l’année, Sony sera la console de nouvelle génération PlayStation 5 lancement. Une date de sortie exacte n’a pas encore été communiquée publiquement, mais nous savons au moins à quoi ressemblera la PS5 et laquelle Le matériel y sera intégré.

Table des matières du contrôleur DualSense

Avant même le dévoilement officiel de la console Sony a présenté le contrôleur PS5qui, contrairement à ce que l’on soupçonne d’avance, n’utilise pas le nom DualShock 5 portant. Le contrôleur DualSense a été publié par Sony le 7 avril 2020 révélé et devrait désormais faire appel à plus de sens chez les joueurs et ainsi renforcer l’immersion des joueurs. C’est de là que vient le nom DualSense.

Mais au début, la différence entre les deux appareils est plutôt insignifiante. Parce que les développeurs se sont appuyés sur les atouts du contrôleur sans fil DualShock 4 et l’ont équipé de nombreuses nouvelles fonctionnalités et améliorations.

La conception du contrôleur DualSense

Le contrôleur DualSense n’est plus monochrome par défaut, il a deux tons de base différents. Dans blanc avec des accents noirs tenu, le contrôleur s’intègre parfaitement avec ça En vedette, design légèrement futuriste de la PS5, également en blanc / noir. Un contrôleur noir n’a pas été annoncé par Sony pour le moment. Pourtant il y a déjà Photos de fansmontrant à quoi ressemblerait le contrôleur en noir.

La barre lumineuse du DualSense n’est plus placée au milieu à l’avant, mais sur les côtés extérieur, gauche et droit du pavé tactile. Celui-ci est situé au milieu du contrôleur et est légèrement plus grand.

L’histoire c’est que Bouton Partagerque par le nouveau Créer un bouton avec lequel vous pouvez mieux éditer et partager votre contenu de jeu. Il est également important que le DualSense dispose d’un Microphone intégré dispose. Discuter avec des amis devrait être très facile, même sans casque. Cependant, Sony recommande d’utiliser un casque pour des sessions plus longues.

Pour que la périphérie ne glisse pas hors de vos mains lors de longues séances en sueur, il y en a une sur le dessous des poignées Surface de préhension. Voici Sony un détail spécial trouver. Parce que cette surface ne se compose pas de boutons, mais de petits symboles PlayStation comme le carré, le triangle, le cercle et la croix. Agrandit l’image suivante et regarde de très près:

Faites attention aux petits symboles en bas! © Sony Interactive Entertainment

Mais à l’avenir, vous ne trouverez pas seulement les petits symboles sur le contrôleur DualSense. Aussi sur la PlayStation 5 elle-même et le accessoires officiels Vous pouvez trouver les détails sous la forme du casque PULSE 3D et de la caméra.

DualSense contre DualShock 4

Geoff Keighley est récemment apparu dans une exclusivité DualSense pratique nouvelles impressions pour Contrôleur PS5 et ça aussi la comparaison directe entre le DualSense et le DualShock 4. On remarque immédiatement que le stick PS5 est nettement plus gros que le DualShock 4 et, grâce à sa forme plus ergonomique, se trouve bien mieux entre les mains. Selon Keighley, c’est aussi un peu plus lourd que le DualShock 4.

Il a également été confirmé lors de l’événement que chaque console de nouvelle génération était livrée avec une version préinstallée de Salle de jeux d’Astrobot est livré. Sony souhaite montrer aux acheteurs de la PS5 à quoi ressemblent et fonctionnent les nouvelles fonctionnalités du contrôleur DualSense. Dans la vidéo, le modérateur l’utilise aussi Microphone intégrépour souffler un ventilateur, qui tourne ensuite. Selon Keighley, les effets audio qui proviennent directement du contrôleur devraient avoir une plus grande portée et une meilleure connexion à ce qui se passe à l’écran, tout en prenant en charge le retour haptique.

© Sony Interactive Entertainment

Le DualSense a ces caractéristiques

Comme mentionné au début, il est important pour Sony que le contrôleur DualSense améliore l’immersion par le toucher et la sensation correspondante derrière lui. Pour cette raison, avec la sortie de la PS5 vers la fin de l’année, les joueurs peuvent tenir entre leurs mains une manette dotée d’un retour haptique. Cela signifie que vous devriez ressentir ce que vous jouez. Par exemple, si vous conduisez une voiture dans la boue, vous ressentirez la nature de la route différemment de celle que vous auriez sur l’asphalte.

Derrière la Boutons L2 et R2 cacher déclencheurs adaptatifsqui peuvent être configurés par les développeurs en fonction de leurs jeux et de leurs exigences. Par exemple, si vous dessinez un arc dans un jeu, le processus doit vraiment être ressenti pour que vous deviez appliquer une force pour cela, car les déclencheurs offrent plus de résistance. Selon divers développeurs qui ont déjà testé le contrôleur et la PS5, proposer cette fonctionnalité retour haptique sans précédent dans les jeux.

«Auparavant, c’était sur à peu près toutes les consoles qui avaient des vibrations ou des grondements, une fonctionnalité intéressante qui pouvait parfois rendre les choses plus hantées. Mais je n’ai rien ressenti d’aussi compliqué et sensible que le retour haptique du DualSense. “ Ainsi, les deux développeurs de jeux Phil Tibitoski et Kevin Zuhn de Young Horses.

Un autre gros avantage par rapport au contrôleur précédent est la batterie beaucoup plus grande, de sorte que rien ne s’oppose aux longues sessions de jeu. Ceci est chargé via un Connecteur USB-C et non plus via micro USB. À travers le borne de recharge officielle le contrôleur DualSense peut simplement être chargé sans avoir à le connecter à la PlayStation 5.

© Sony

Les nouvelles fonctionnalités du DualSense en un coup d’œil:

Retour haptique

Déclencheurs adaptatifs

Microphone intégré

Haut-parleurs intégrés

Créer un bouton au lieu du bouton Partager

Batterie améliorée

Meilleure ergonomie

Compatibilité descendante avec DualShock 4

Pendant que vous le Contrôleur PS4 sur la PS5, le DualSense fonctionne pour le Playstation 4. Donc, si vous avez, par exemple, un DualShock 4 légèrement plus ancien qui est déjà assez usé, en acheter un nouveau ne vaut actuellement pas vraiment la peine.

Mieux vaut attendre la sortie de la PS5 et des accessoires officiels puis acheter un contrôleur DualSense qui fonctionne sur les deux consoles et qui a une ergonomie améliorée et de nombreuses nouvelles fonctionnalités.

Sortie et prix: Quand le contrôleur sera-t-il disponible à l’achat?

Le contrôleur DualSense sortira avec la PS5 vers la fin de cette année. Un officiel Date de sortie Sony n’a pas encore communiqué. Mais il est clair que le contrôleur sera inclus avec la PS5 et peut également être acheté séparément. Les responsables n’en ont pas encore prix appelé, mais on peut supposer que le DualSense ne sera pas nettement plus cher que le DualShock 4 (59,99 euros).

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂