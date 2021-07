Maneater fait sensation sur PS5, PS4 avec le DLC Site P le 31 août

Il y a encore des mystères à résoudre dans le RPG d’action aquatique Maneater, et vous vous lancerez dans une quête de vérité lorsque le DLC Site P du titre sortira le 31 août pour PlayStation 5 et PS4. Comme le montre la bande-annonce, vous nagerez jusqu’à une installation gouvernementale secrète et utiliserez vos super pouvoirs basés sur les requins pour causer des dégâts.

« Maneater: Truth Quest emmène les joueurs sur une toute nouvelle île au large de Port Clovis – et regorge de nouvelles évolutions, défis, faune et plus encore », explique le communiqué de presse. « Les joueurs prendront à nouveau le contrôle du prédateur au sommet de la mer pour manger, explorer et évoluer jusqu’au sommet de la chaîne alimentaire. »

De manière fascinante, si vous n’achetez pas le DLC – qui coûtera 12,99 € / 14,99 € – vous pourrez essayer un « épisode pilote » de 10 à 15 minutes, qui vous donnera un avant-goût du nouveau contenu avant de vous engager. à l’acheter. La version complète augmentera le niveau maximum, intégrera de nouvelles évolutions et ajoutera des types de faune et d’objectifs supplémentaires.

