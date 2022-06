Man Vs Bee, comédie Netflix avec Rowan Atkinson : intrigue et distribution

Le roi de la comédie est sur le point de revenir dans une nouvelle émission qui fera rire tous les téléspectateurs. Rowan Atkinsonmieux connu pour jouer le personnage hilarant Mister Beangagnant une reconnaissance mondiale pour ses aventures comiques loufoques, ainsi que pour jouer Johnny English dans des films d’action, est sur le point de revenir à la série comique avec »homme contre abeille » une nouvelle production de la plateforme de streaming Netflix.

De quoi parle Man Vs Bee ?

L’intrigue de la série, qui raconte presque tout à ce sujet dans son seul titre, suit un homme nommé Trevor, un homme au foyer qui obtient un emploi dans un manoir chic, mais ce qui semble être un travail facile s’avère être un travail facile. Toute une odyssée lorsque Trevor découvre qu’il y a une abeille à l’intérieur de la maison, ce qui conduit à une guerre entre l’homme et l’abeille.

Le chaos entre Trevor et l’abeille est si grand que même Trevor se retrouve devant le tribunal accusé de 14 chefs d’accusation, dont conduite dangereuse, incendie criminel, destruction d’œuvres d’art inestimables et bien plus encore, tout cela à cause d’une abeille. Comment l’affaire est arrivée si loin dans ce qui pourrait être une simple dispute avec une abeille est une chose à laquelle on ne peut répondre qu’en regardant l’émission.

Quand est-ce que Man Vs Bee est diffusé ?

»Man vs Bee » a été diffusé le vendredi 24 juin dernier exclusivement sur Netflix. La série compte un total de dix épisodes d’environ 15 minutes chacun, étant une série parfaite pour pouvoir regarder en entier pendant un après-midi.

Netflix a publié la bande-annonce officielle de » Man Vs Bee » le 26 mai 2022. La bande-annonce s’ouvre avec Trevor devant le tribunal, debout devant un juge alors qu’il lit ses accusations. C’est là que nous voyons qu’il est coupable de tous, de la conduite dangereuse à l’incendie criminel. Qu’est-ce qui a pu pousser cet homme à commettre tous ces actes ? Trevor explique que tout a commencé avec une abeille.

Le casting de l’homme contre l’abeille

»Man Vs Bee » a été créé et écrit par Rowan Atkinson et Guillaume Davis. Le spectacle a été réalisé par David Kerr et produit par Davies, Atkinson et Chris Clark. Man vs Bee met en vedette Atkinson, Tom Basden, Claudie Blakley, Jing Lusi, Julian Rhind-Tutt, India Fowler et Greg McHugh.

Akistons joue le personnage principal où il utilise sa comédie physique bien connue que nous avons pu apprécier dans le personnage de Mr. Bean. La série comprend également la participation de Jing Lusi en tant que Nina, la propriétaire du manoir où Trevor déclenche le chaos, Claudia Blaley en tant qu’ex-femme de Trevor, Tom Basden en tant que policier, Julien Rhind-Tutt comme Christian, le mari de Nina, Oiseau de l’Inde comme Mady et Greg Mc Hugh comme le jardinier.