Mamans, grands-mères et célébrités pleurent Diego Verdaguer

Argentin de naissance et mexicain d’adoption, l’auteur-compositeur-interprète est mort à 70 ans, victime du covid-19.

Diego Verdaguer et El Pasadiscos, la combinaison des souvenirs. (Photo : Twitter @DiegoVerdaguer)

Triste aube pour les mères et les grands-mères qui ont grandi amoureuses des chansons de Diego Verdaguer. Pendant qu’ils dormaient, le matin tremblait à l’annonce du décès de leur idole. Ils se sont réveillés pour découvrir que l’auteur-compositeur-interprète était parti pour retrouver Juan Gabriel, Joan Sebastian, Vicente Fernández et d’autres amis interprètes qu’il avait dans la vie.

Au cours de la matinée du 28 janvier, YouTube et Spotify ont été les espaces où ces femmes sont allées chercher des chansons comme Je reviendrai, le voleur, parmi tant d’autres. Mais il y a une chanson en particulier vers laquelle ils se sont tournés avec le désir de l’écouter encore et encore. Il s’agit de l’aile, le succès avec lequel Verdaguer se leva au Mexique.

Cette chanson spécifique faisait partie de la bande originale de leur vie de la fin des années 70 jusqu’au début des années 90. Et c’est que le plateau tournant C’était un succès qui a transcendé les années. De la radio à la cassette et de celle-ci au CD, le rola a toujours été aux premières places.

De même, il a été installé comme une marque sonore d’entités telles que Mexico. On entendait la même chose chez les tantes que dans les taxis fidèles à Stereo Joya. Se promener dans les rues de la capitale signifiait aussi l’écouter, soit parce qu’elle était jouée chez un disquaire pirate, soit parce qu’un chanteur de rue s’en servait pour gagner quelques pièces.

Eux, leurs fans, communient avec Lucero aujourd’hui en confirmant qu’ils ressentent son départ. Ils sont d’accord avec Javier Alatorre pour dire qu’une grande figure de la musique populaire est partie. Ils sont d’accord avec Paty Chapoy dans le sens où c’est dur de virer quelqu’un comme ça. D’autres se mettent à la place de Yuri pour pleurer de tristesse.

Inutile de dire ce qui vibre autour Amanda Michel, la femme qu’ils enviaient d’être le grand amour de Verdaguer et qu’ils aimeraient embrasser en ce moment, en particulier ces femmes qui, ces dernières années, ont également dû dire au revoir aux amours de leur vie, en particulier celles qui ont dû le faire à cause du virus.

« Pourquoi pleurer ? L’amour comme ça, comme ça vient, ça s’en va. Il n’y a pas de solution, il ne reste que la mémoire et quelques chansons », versa L’aile. Quel souvenir, quelle chanson !

Ces paroles ne cessent de se répéter maintenant que Diego Verdaguer est parti, que vous sentirez plus proche que jamais lorsqu’il vous chantera à l’oreille que « Elle n’arrêtait pas d’écouter ma voix sur le disque, je voulais me rapprocher d’elle pour lui sourire. J’ai vu qu’il pleurait doucement pour cette chanson. Et ils continueront à pleurer doucement.

