Maman fait dérailler la réunion du conseil scolaire avec une diatribe bizarre à propos du sexe anal

Une réunion du conseil d’école a pris une tournure très étrange lorsqu’une mère est montée sur le podium et a commencé à se plaindre d’un livre dans une bibliothèque scolaire qui contient un contenu explicite et mentionne le sexe anal. Vous pouvez consulter son discours ici, mais – soyez prévenu – il contient des thèmes explicites.

La réunion a eu lieu à Austin, au Texas, et devait à l’origine porter sur Covid-19, mais Kara Bell s’est levée et a complètement détourné les débats pour parler du livre pour jeunes adultes « Out of Darkness ».