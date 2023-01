Maman devient virale pour avoir trouvé sa fille sur Roblox et lui avoir dit de décongeler les lasagnes

C’est l’équivalent moderne de votre mère appelant le téléphone de la maison pour vous demander si vous avez sorti le poulet du congélateur et la course folle qui a suivi pour le faire avant d’entendre la voiture s’arrêter à la maison.

Une maman de Chicago, ChaCha Watson, devient virale pour son message montrant comment elle s’est connectée à Roblox juste pour entrer en contact avec sa fille de 11 ans, Miracle.

Watson dit à 45secondes.fr.com qu’elle avait appelé le téléphone de sa fille pour la joindre en vain – pas de surprise, dit-elle, puisque le jeu vous exclut si vous décrochez le téléphone. Au lieu de cela, Watson dit qu’elle a décidé de rencontrer sa fille là où elle se trouvait : en ligne.

Watson dit que bien que Roblox soit un gros jeu avec des tonnes de jeux séparés à l’intérieur, elle joue depuis plus d’un an avec sa fille et leurs avatars sont amis sur la plateforme. En conséquence, Watson a pu voir à quel jeu Miracle jouait lorsqu’elle s’est inscrite – un jeu de type Sims appelé Berry Avenue.

Watson a facilement retrouvé sa fille au début du jeu Berry Avenue à Roblox. ChaCha Watson / Facebook

« Il se trouve qu’elle en était au début lorsque vous apparaissez pour la première fois dans le jeu. Alors quand je suis apparue, elle s’est arrêtée », dit-elle en riant, ajoutant qu’elle vient de sauter dans une voiture avec elle l’avatar de sa fille. « Et j’ai dit : ‘Tu me vois t’appeler !’ et puis elle a dit : ‘Je suis désolée maman.' »

Watson dit qu’elle a demandé à sa fille de sortir une lasagne et du pain à l’ail du congélateur afin qu’elle puisse le faire à son retour à la maison.

La voiture s’est arrêtée, dit Watson, après avoir dit à sa fille de sortir les lasagnes et le pain du congélateur. ChaCha Watson / Facebook

Elle dit que la voiture que sa fille conduisait dans le jeu s’est arrêtée pendant que sa fille est allée retirer les articles du congélateur.

Watson explique que même si elle est comédienne, elle n’essayait pas de devenir virale en partageant son crash Roblox.

« J’étais comme, ‘Les gens doivent voir ce que je traverse pour entrer en contact avec mon enfant' », rit-elle. Elle a dit qu’elle avait eu une telle réaction après avoir publié les captures d’écran de Roblox sur son histoire Instagram, elle a été obligée de les publier sur Facebook, où les images sont devenues virales. Si virale, en fait, que les gens ont commencé à lui voler sa blague, qui, en tant que comédienne, dit-elle, « m’a dégoûtée, je ne vais pas mentir ».

Cela dit, elle est ravie que les gens aient eu une telle réaction à ses bouffonneries parentales et prévoit de parler davantage d’être une mère sur scène lors de son prochain set de stand-up.

Watson et sa fille, Miracle ou Mira en abrégé. Avec l’aimable autorisation de ChaCha Watson

Watson ajoute qu’elle aime vraiment jouer à Roblox avec sa fille comme moyen de créer des liens – de plus, elle a des membres plus jeunes de la famille élargie qui se joignent également souvent à eux.

« En tant que parent célibataire, vous voulez juste vous assurer que vous passez du temps avec vos enfants. C’est vraiment important pour moi – pour m’assurer que je passe du temps de qualité avec elle. J’ai donc téléchargé Roblox et … c’était juste l’une des meilleures choses de tous les temps. »

Elle suggère aux autres parents de l’essayer également, mais ne « téléchargez pas simplement pour dire à vos enfants de faire des choses ».

« Essayez d’aller jouer avec eux, c’est vraiment amusant et ma fille adore ça », dit-elle.