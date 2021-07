Maman avoue qu’elle pense que sa fille est moche et qu’elle aimerait avoir un handicap

En grandissant, ma mère et moi nous sommes parfois heurtés à de petites choses. Souvent, c’était pour sortir trop tard ou traîner avec des gens que j’étais trop aveugle pour voir n’étaient pas vraiment mes amis.

Mais même si nous n’étions pas d’accord, j’ai toujours su qu’elle avait mon intérêt à cœur et essayait juste de me protéger.

La regarder m’a appris qu’être parent, c’est aimer ses enfants inconditionnellement, malgré leurs défauts. Mais dans un cas, cette maman a raté ce mémo.

Dans le subreddit r/Parenting, une maman a partagé que même si sa fille est belle à l’intérieur, elle est physiquement moche.

Certains pourraient dire que cela appartient au subreddit Am I The A*****e, mais la mère qui a posté le message sur Reddit l’a fait pour demander de l’aide. Sa fille est « physiquement peu attirante » et « on dirait honnêtement qu’elle a une sorte de handicap ».

Si vous avez la bouche ouverte à cause de la nature choquante de son message, vous voudrez peut-être vous asseoir car il y a plus.

Au lieu de s’arrêter là, la maman a souligné à quel point il était difficile pour elle et son mari d’aimer leur fille, malgré son apparence « laid ».

Voici une partie de ce qu’elle a écrit :

« Alors que notre fille grandit, et croyez-moi, je me déteste de dire cela, s’il vous plaît ne me fustigez pas, c’est juste un fait logique, elle est très peu attirante physiquement. Elle a les pires traits de mon mari et moi… notre fille, bien que physiquement normale, a honnêtement l’air d’avoir une sorte de handicap…

Je me sens au-delà de l’horreur que je ressens de cette façon. Mais, parce qu’elle est une personne si merveilleuse à l’intérieur, cela me fait d’autant plus mal que ses pairs ne voient pas au-delà de son apparence physique. Et, que Dieu me frappe pour avoir dit cela, je préférerais presque qu’elle ait un handicap ou un trouble chromosomique. Il y aurait alors une explication à son apparence autre qu’une simple « malchance génétique »…

Il est difficile de se réconcilier avec combien je l’aime, et quelle personne merveilleuse elle est. J’aimerais pouvoir la regarder et voir la beauté physique aussi, mais je ne peux pas. J’en pleure, beaucoup. Elle a juste un cœur et une personnalité si merveilleux, c’était comme si dieu (définissez cela comme vous le ferez) ne pouvait lui laisser qu’un seul type de beauté. »

Les rédacteurs n’ont pas été prompts à la dénigrer ; au lieu de cela, ils ont offert leurs propres conseils, attirant l’attention sur le fait que beaucoup d’entre eux étaient considérés comme des « vilains canetons » dans leur jeunesse.

Un rédacteur a même commenté que leur sœur, qui est également blanche et amérindienne, avait des caractéristiques similaires à celles de la fille de l’affiche, affirmant qu’elle avait fini par devenir elle-même et qu’elle était une magnifique fille de 20 ans.

Bien que je puisse certainement féliciter cette maman pour avoir apprécié le bon cœur et la compassion de sa fille, je ne suis pas d’accord avec les gens qui pensent qu’il est acceptable de dire que leur enfant est moche.

S’il s’agit d’un concours pour la pire mère de tous les temps, beaucoup d’entre nous peuvent convenir qu’elle gagne par un glissement de terrain. Je me demande quel genre de personne vous devez être pour souhaiter activement que votre enfant ait un handicap.

C’est la pire partie du post de cette maman pour moi. Elle peut se battre tout ce qu’elle veut pour détester ce qu’elle pense de l’apparence de sa fille, mais vouloir quelque chose d’aussi affreux n’est qu’une mauvaise parentalité.

Même si cette maman a de bonnes intentions, elle ne devrait pas souhaiter que sa fille ait un handicap juste pour qu’elle se sente mieux dans ses propres pensées !

Comment elle peut honnêtement dormir la nuit, je ne le saurai jamais.

