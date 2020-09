Maman: Anna Faris, l’une de ses protagonistes, ne sera pas dans la saison 8

En Espagne, nous pouvons voir la série à travers TNT et Neox, c’est leur fenêtre de distribution la plus visible

En 2019, Anna Faris et Allison Janney, protagonistes de la comédie télévisée de longue durée Maman, a signé un accord de renouvellement qui permettrait CBS, votre chaîne d’origine, étendre le projet à une saison 8, mais à la surprise générale, la première des deux actrices a décidé de quitter la série sans clarifier publiquement les raisons qui l’ont amenée à prendre cette décision. Bien sûr, il a lancé un déclaration expliquant ce que vous ressentez:

“Les 7 dernières années Maman ils ont été enrichissants et enrichissants, parmi les meilleurs de toute ma carrière. Je suis très reconnaissant à Mandrin, les écrivains et mes grands co-stars pour avoir créé une merveilleuse expérience de travail alors que mon odyssée en tant que Christy atteint la fin. Cela me permet d’avoir de nouvelles opportunités, même si je continuerai à regarder la saison 8 soutenir ma famille télévisuelle. “ Il ne semble pas que le problème soit l’argent, même s’il se peut que les retards causés par le coronavirus prévenir Anna Faris travailler sur un autre projet pour correspondre aux dates, et avoir parié sur cet inconnu.

Il semble que, comme les scénaristes savaient cette décision, le départ du personnage qu’il incarne Anna Faris est bien justifié dans les parcelles de Maman. Mais il est toujours surprenant de savoir que il y a un contrat signé, et que l’actrice l’a unilatéralement rompu. On ne sait pas si cela entraînera des conséquences négatives pour elle dans le domaine judiciaire, même si si la marche a été convenue, tout restera une anecdote.

