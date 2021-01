Malwarebytes, la société de cybersécurité populaire, affirme avoir été piratée par les mêmes qui ont attaqué SolarWinds

L’entreprise de cybersécurité Malwarebytes a été piraté. La célèbre société de logiciels de sécurité affirme que certains de vos e-mails ont été récemment compromis. Ils suggèrent que celui qui l’a fait est le même qui a attaqué SolarWinds il y a quelques semaines en piratant diverses agences du gouvernement américain. Celui qui est derrière les attaques semble passer un bon moment ces dernières semaines.





Comme Malwarebytes l’a indiqué, ils n’ont pas utilisé de logiciel fabriqué par SolarWinds, ils n’ont donc pas été attaqués en raison de cette attaque elle-même, comme cela est arrivé à de nombreuses autres entreprises. Cependant, ont été attaqués par la même équipe de piratage et en utilisant une technique différente.

Apparemment les assaillants ils ont réussi à accéder aux e-mails internes de l’entreprise accéder aux environnements Microsoft Office 365 et Microsoft Azure à partir de Malwarebytes. Avec un accès ici, ils ont pu accéder à différents e-mails internes de l’entreprise.

D’une manière ou d’une autre, Ils disent que les produits Malwarebytes eux-mêmes (leurs antivirus et systèmes de sécurité) n’ont pas été affectés et ils sont toujours sûrs à utiliser. Si ces produits avaient été touchés, le problème aurait été beaucoup plus catastrophique, surtout si l’on tenait compte du fait que des millions de personnes font confiance et utilisent leurs systèmes de sécurité.

Les ravages de l’attaquant à SolarWinds

Il l’attaque contre SolarWinds était l’une des plus importantes de 2020 et pas en vain. SolarWinds fournit des logiciels à des dizaines de milliers de clients dont les données ont été compromises du jour au lendemain par une seule attaque.

On sait que l’attaquant a obtenu à ce moment-là voler des outils le piratage FireEye et accédez à un nombre non spécifié de référentiels Microsoft entre autres choses. Avec ce matériel, il a par la suite pu mener plus facilement d’autres attaques.

Malgré la popularité des attaques ces dernières semaines, on ne sait pas qui est derrière eux. Le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo a publiquement accusé la Russie: « On peut dire qu’il est tout à fait clair que les Russes sont impliqués dans cette activité ». Quoi qu’il en soit, il n’y a pas de preuves solides pour cela et la Russie a nié tout lien avec ces attaques.

Via | ZDNet