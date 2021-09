Malignant: Personne n’est préparé pour le nouveau de James Wan (Revue)

Au cours de la dernière décennie, le cinéma d’horreur a été envahi par deux courants idéologiques aussi opposés qu’agaçants du fait de la manière dont leur exécution n’a pas toujours les meilleurs résultats. D’une part, nous avons l’horreur « dans votre visage », qui considère que juste parce que des films comme « The Conjuring » ont fonctionné, il doit présenter des » jump scares » toutes les quinze minutes pour être intéressant.

De l’autre côté de la médaille, nous avons une « grande horreur ». Des films aux prétentions entièrement « art et essai » dont l’ambition esthétique néglige le plus important dans un film d’horreur : déranger ou déranger le public. A travers son nouveau film, James Wan nous propose une curieuse revue du genre avec un film qui, malgré quelques déboires narratifs, nous offre une vision fraîche parée d’effets pratiques impressionnants.

« Malignant » nous présente Annabelle Wallis dans le rôle de Madison, une jeune femme qui, attaquée avec son mari, perd le bébé qu’elle attendait. Depuis, elle est hantée par une série de visions troublantes de meurtres à travers les yeux de celui qui les commet à travers une sorte de connexion entre les deux.

Alors que la police commence à enquêter sur l’affaire, qui commence à devenir de plus en plus sinistre, Madison doit entreprendre avec sa sœur (Maddie Hasson) une recherche de réponses à travers les souvenirs refoulés de son enfance.

Avec ce film, Wan veut que le public demande constamment « Quel est le sombre secret de Madison dans le passé ? » Et si quoi que ce soit, sa situation pourrait devenir plus trouble à mesure que l’intrigue progresse. Un fantôme? Un tueur en série ? Extraterrestres?. Cela génère une intrigue similaire à celle présentée dans « Saw », ses débuts en tant que cinéaste, bien que faisant monter un peu les enchères dans le domaine de la « suspension de la réalité ».

Wan essaie de percer le mystère au rythme d’une enquête policière qui ne semble pas entièrement organique dans l’histoire, et la chimie entre Annabelle Wallis et Maddie Hasson comme sa sœur est si puissante qu’on pourrait même dire que la présence des flics entrave cette relation entre les personnages.

Au sujet des frayeurs, « Malignant » s’éloigne des « jumpscares » auxquels Wan semblait si habitué dans ses films précédents et présente à la place une série d’images obsédantes qui jouent avec des séquences dans lesquelles ses personnages « entrent dans le noir », sondant la possibilité que son tueur attende à tout moment. Il y aurait peu de séquences qui vont vraiment au saut de l’émotion.

Le seul gros problème avec « Malignant » est que son histoire repose trop sur le mystère et sans la performance de Wallis et le cadre de Wan, le spectateur pourrait facilement se désintéresser. De plus, James Wan ne plaisante pas en considérant cela comme un film qui « divisera le public ».

Au début de son troisième acte, « Malignant » révèle pleinement la vraie nature de la force derrière les meurtres. Je ne suis toujours pas entièrement convaincu si cette torsion est le produit d’un génie ou d’une vraie blague, mais d’une manière ou d’une autre, Wan le fait fonctionner.

Le film se transforme en une sorte d’hommage aux pulp stories de Cronenberg, au cinéma d’exploitation et à « l’horreur corporelle », faisant de l’écran un festin de violence excessive et de séquences frénétiques de pure adrénaline que le spectateur ne saura pas tout à fait comment réagir. Vous pouvez voir le grand amour que James Wan ressent pour ce film et c’est quelque chose à applaudir. Avec des résultats discutables, « Malignant » a le potentiel de devenir un classique culte, qu’il soit ironique ou non.