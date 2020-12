Malgré le démarrage difficile de Cyberpunk 2077: 13 millions d’exemplaires vendus depuis son lancement

Le lancement de Cyberpunk 2077 Comme on le sait, cela ne s’est pas particulièrement bien passé – en particulier sur les deux consoles de dernière génération PS4 et Xbox One. L’état des deux versions était si problématique que Sony a même récemment décidé de mettre à niveau complètement le RPG de science-fiction de CD Projekt RED depuis le PlayStation Store. Le départ cahoteux du 10 décembre n’a évidemment pas trop nui aux chiffres de vente.

Cyberpunk 2077 s’est vendu à 13 millions d’exemplaires en 10 jours

Un rapport que CD Projekt a maintenant présenté à ses investisseurs mentionne que Au 20 décembre 2020, 13 millions d’exemplaires au total de «Cyberpunk 2077» avaient été vendus. Il est également intéressant de noter que les remboursements ont déjà été déduits de ce nombre. Cela fait du titre l’un des jeux les plus réussis cette année, malgré les gros problèmes et de nombreux bugs. Cependant, il faudra probablement quelques semaines ou quelques mois pour s’installer dans le pays et nécessiter l’un ou l’autre des correctifs avant que «Cyberpunk 2077» soit dans l’état que les joueurs et les développeurs auraient souhaité.

Les frais de développement pourraient déjà être réintégrés

Selon les responsables, ces numéros sont déjà un énorme succès, car l’intégralité des coûts de développement ont déjà été couverts par les précommandes, qui s’élèvent à environ 8 millions d’exemplaires. Les chiffres de vente devraient augmenter dans un proche avenir, car les versions pour PS5 et Xbox Series X, par exemple, n’apparaîtront que l’année prochaine, ce qui signifie que la qualité de la génération actuelle de consoles devrait faire un autre bond en avant significatif. Le mode multijoueur pour « Cyberpunk 2077 » apparaîtra également en 2021, mais on ne sait presque rien à ce sujet jusqu’à présent.

Sur quelle plateforme jouez-vous à « Cyberpunk 2077 »? N’hésitez pas à nous écrire vos impressions sur le jeu de rôle dans les commentaires en dessous de cet article.

