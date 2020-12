Maîtresse de Rudy Giuliani: Qui est Maria Ryan?

Rudy Giuliani n’est pas étranger aux gros titres ces jours-ci – de son fiasco de coloration capillaire à son rôle d’invité surprise dans le dernier épisode de Borat, il semble que Giuliani ne puisse pas rester à l’écart des nouvelles.

Maintenant, il fait à nouveau la une des journaux après qu’il a été révélé que Giuliani a été testé positif au COVID-19 après avoir refusé de porter un masque et une distance sociale au cours de l’année écoulée.

Et même si cela fait plus d’un an que le divorce de Rudy Giuliani a été réglé, cela ne signifie pas que les gens ne sont pas curieux de savoir ce qui se passait dans les coulisses pendant qu’il était encore marié, y compris la femme avec laquelle il avait peut-être triché, Maria Ryan.

Qui est la maîtresse de Rudy Giuliani, Maria Ryan?

Voici tout ce que vous devez savoir sur la prétendue maîtresse de Rudy Giuliani, Maria Ryan.

Giuliani et Ryan ont parlé d’hydroxychloroquine dans son émission de radio.

Lorsque Ryan est apparu dans l’émission de radio de Giuliani, «Uncovering the Truth», en mai, il l’a vantée comme une «médecin» (bien qu’elle ne pratique pas la médecine) et a profité de l’occasion pour faire avancer le programme de l’hydroxychloroquine, malgré le fait que la FDA a averti que son utilisation n’est pas sûre et n’est pas recommandée dans le traitement des patients atteints de coronavirus.

Il aurait trompé l’ex-femme Judith Nathan avec elle.

En mars 2018 – un mois avant que Nathan ne demande le divorce de Giuliani – il a été arrêté dans un hôtel du New Hampshire avec Ryan, qui était également marié à l’époque.

Dans une interview ultérieure, Nathan dira qu’elle n’était pas « bouleversée » par l’implication de Giuliani avec Ryan, il est donc difficile de dire à quel point cela a été un facteur dans leur divorce.

Giuliani a nié avoir eu une liaison avec Ryan.

Après avoir été accusé de tricherie, Giuliani a nié avoir eu une relation amoureuse avec Ryan, affirmant qu’ils n’étaient que de bons amis – et que leur réunion à l’hôtel n’était pas tout à fait ce qu’elle ressemblait.

«Ils ont peut-être confondu la situation avec la salle privée dans laquelle nous sommes allés dîner au restaurant», avait-il déclaré à l’époque. « Il n’y a eu aucun plaisir », a-t-il dit. « Une des nuits que j’ai regardées Le parrain. »

Maria Ryan travaille dans le domaine de la santé.

Ryan est un administrateur d’hôpital qui est actuellement le PDG de Cottage Hospital dans le New Hampshire.

Elle est également certifiée comme infirmière praticienne et se spécialise en médecine d’urgence.

«Maria Ryan, PhD, est connue pour son leadership énergique et intègre et sa capacité à imaginer et à créer des résultats positifs dans des situations complexes», explique sa biographie sur le site Web de l’hôpital Cottage.

«Le Dr Ryan possède une expertise diversifiée dans les domaines de la santé et du fonctionnement, avec un engagement tenace à générer des résultats et à motiver le personnel à atteindre des performances optimales.

Elle a fait de nombreuses apparitions avec lui au fil des ans.

Giuliani et Ryan travaillent ensemble depuis longtemps.

Ils ont voyagé ensemble aux États-Unis et à l’étranger, y compris un voyage à la Convention de la liberté iranienne pour les droits de l’homme et la décence en 2018. Bien qu’elle semble garder sa vie personnelle assez privée (et hors Internet), elle a trois enfants avec son mari. .

Nathan et Giuliani ont réglé leur divorce en décembre.

Le divorce de Giuliani et Nathan est devenu définitif en décembre 2019 après 15 ans de mariage … sans nouvelle mention de l’implication possible de Giuliani avec Ryan.

« Les parties ont résolu leur divorce aujourd’hui, ainsi que toutes les questions concernant la pension alimentaire, les actifs et toute autre réclamation », a déclaré Bernard Clair, l’avocat de Nathan, dans un communiqué à l’époque.

« M. et Mme Giuliani ont l’intention de rester amis dans les années à venir, et ils se souhaitent la meilleure des chances à l’avenir. »

Rudy Giuliani a été testé positif au COVID-19 le 6 décembre.

Après des mois et des mois à ne pas porter de masque et à ne pratiquer aucune distanciation sociale, Rudy Giuliani a été testé positif pour le nouveau coronavirus.

Le président Trump était celui qui annoncer les nouvelles sur Twitter, écrivant: « @RudyGiuliani, de loin le plus grand maire de l’histoire de New York, et qui a travaillé sans relâche pour dénoncer les élections les plus corrompues (de loin!) de l’histoire des États-Unis, a été testé positif pour le virus de la Chine. Get mieux bientôt Rudy, nous continuerons !!! «

Giuliani, 76 ans, qui est dans la catégorie à haut risque en raison de son âge, a été admis au centre médical de l’Université de Georgetown, où il est soigné.

Nicole Pomarico est une écrivaine de divertissement et de style de vie dont le travail a été publié dans Cosmo, Us Weekly, Refinery29, etc.