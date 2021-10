Maitland Ward atteint le million avec seulement les fans

L’ancienne star de Disney Maitland Ward a atteint un million de likes sur Seuls les fans, après avoir remercié ses fans pour leur soutien.

Et le changement de direction semble avoir beaucoup porté ses fruits, car sa base de fans sur Seuls les fans a atteint maintenant les sommets vertigineux d’un million de likes.

Crédit : Alamy

Annonçant le jalon sur les réseaux sociaux, Ward a écrit : « Je viens d’atteindre UN MILLION DE J’AIME sur mes ONLYFANS ! INCROYABLE.

« Mes Fans‘ soutien ces dernières années a signifié le monde. Pour chaque LIKE, commentaire, RT et DM, sachez que c’est tellement apprécié.

« Je vous aime tous! Voici un million de plus. »

Pour accompagner son message, elle a également posté une courte vidéo de six secondes d’elle posant avec un ballon » 1 » et » M » dans chaque main en lingerie rouge.

Récemment, Ward a parlé à 45secondes.fr de sa carrière d’adulte, affirmant qu’elle avait très peu de limites dans le porno.

« Je n’ai pas de limites très strictes », a-t-elle déclaré.

« Bien sûr, je ne fais pas comme des scènes BDSM lourdes… mais je le fais faire beaucoup de choses. J’ai très peu de nos. »

Ward a dit elle s’est même surprise de voir jusqu’où elle est prête à aller.

Lorsqu’on lui a demandé si on lui avait déjà demandé de faire quelque chose avec quoi elle n’était pas à l’aise, elle a poursuivi: « Je n’ai pas encore fait de scènes de groupe majeur, ou comme je l’ai dit, de BDSM lourd … Je ne pense pas que je le ferais le BDSM lourd. J’aime le BDSM léger.

« Mais je n’ai pas vécu ça, je me suis toujours surpris moi-même et suis allé plus loin avec les limites que même moi je pensais dans ma tête.

« Toutes mes scènes, au fur et à mesure, c’est un nouveau défi. Comme, j’ai trouvé cet anal, je savais que dans ma vie personnelle je l’aimais, mais j’ai trouvé que je suis très bon en anal à l’écran. Et je sais tout Et j’adore ça.

« J’ai pensé ma a*****e était vraiment doué pour la caméra, et j’étais enthousiasmé par ça. »

Ward ne regrette pas son changement de direction et savoure sa liberté retrouvée.

Elle a ajouté: « C’est tellement cool de pouvoir agir comme je n’ai jamais joué auparavant.

« Personne ne m’a jamais fait confiance pour jouer des rôles aussi profonds et sombres dans le grand public, j’ai toujours été considéré comme très léger et comique – et je ne pouvais pas m’en sortir. C’était l’une des choses que le porno a vraiment libérées moi de.