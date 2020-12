Maison de court-circuit originale pour devenir Bed & Breakfast Toy Museum avec Johnny 5

Fans de l’original Court-circuit aura bientôt la chance de rester dans la même maison utilisée dans le classique des années 1980. Tout cela grâce au superfan Richard Bates, qui a acheté la maison basée à Astoria utilisée pour filmer le film et l’a restauré pour recréer avec précision les décors. De plus, il sera transformé en musée du jouet, en plus d’un hommage vivant au film, que les gens pourront visiter et, s’ils le souhaitent, louer pour un court séjour.

Richard Bates est tombé amoureux du film lorsqu’il était enfant et avait payé la maison, située à Astoria, dans l’Oregon, une visite périodique au fil des ans. La région abrite également Les Goonies maison, qui a fermé aux touristes il y a quelques années en raison de vandalisme et de dommages matériels. Ainsi, Richard Bates a de bons voisins, vivant à proximité des Goondocks athéniens. Le superfan a réussi à acheter le Court-circuit maison l’année dernière et a déménagé de Washington pour entreprendre le projet. Maintenant, il a obtenu un permis d’hébergement chez l’habitant et a l’intention de commencer à prendre des réservations l’année prochaine pour ceux qui souhaitent y rester. Bates présentera également sa vaste collection de figurines et de jouets vintage pour que les invités puissent également en profiter. Bates avait ceci à dire à ce sujet.

« Il est facile pour ce film de vous échapper, car ils n’ont pas fabriqué beaucoup de jouets pour cela. Je ne pense pas qu’ils savaient comment le commercialiser. Donc, cela brouille un peu la ligne du classique classique et culte. . C’est ma chance de m’assurer qu’il continue à vivre. «

Il fait référence au robot emblématique du film, Johnny 5. Pour le moment, Johnny 5 n’est pas présent dans la maison. Cependant, le plan est d’organiser une collecte de fonds pour construire une réplique du robot une fois la maison et la cour terminées. Comme les fans se souviendront peut-être, le personnage d’Ally Sheedy gardait des animaux dans la cour. Comme l’explique Richard Bates, «je vais essentiellement aller étayer tout l’extérieur de la maison aussi étroitement que possible à son apparence à l’écran». Cela comprendra un stylo comme celui vu dans le film, que les invités pourront utiliser pour leurs animaux de compagnie.

Court-circuit a été initialement publié en 1986. Réalisé par John Badham, il se concentre sur un robot militaire expérimental qui est frappé par la foudre et prend conscience. Il s’échappe de l’armée et se lie d’amitié avec une jeune femme, Stephanie Speck (Ally Sheedy). Son créateur, quant à lui, cherche désespérément à le retrouver car l’ensemble de son projet risque d’être abandonné. Une suite, Court-circuit 2, est sorti en 1998, mais n’a pas été aussi performant commercialement que son prédécesseur.

Actuellement, un remake est en préparation qui apportera une « touche Latinx » à l’original. Eduardo Cisneros et Jason Shuman sont prêts à écrire le scénario. Il n’y a pas encore de mot sur le montant d’un séjour au Court-circuit house coûtera une fois qu’il sera prêt, et la manière dont Richard Bates gérera les réservations n’est pas claire. Mais cela pourrait être un voyage intéressant pour les fans du film en 2021. Cette nouvelle nous parvient via The Astorian.

Sujets: Court-circuit