Maintenant, elle le poursuit: Heard accuse Depp de “campagne sale”

Le verdict de leur dernier procès n’a pas encore été annoncé, le prochain est déjà en préparation. Amber Heard poursuit apparemment son ex-mari Johnny Depp. L’actrice aurait déploré une “campagne de dénigrement” demandant 100 millions de dollars.

Prochain tour de la guerre des roses entre Johnny Depp et Amber Heard. L’actrice a déposé une demande reconventionnelle contre son ex-mari, selon Page Six. Cela ressort des documents judiciaires disponibles sur le portail américain des célébrités. La femme de 34 ans se plaint que Depp mène une «campagne de saleté» contre elle. Elle demande apparemment 100 millions de dollars de dommages et intérêts.

Depp, qui avait précédemment poursuivi Heard, tente actuellement de reporter le procès. Cela devrait commencer début 2021, mais récemment le tournage de “Fantastic Beasts 3” était prévu pour cette période, affirment ses avocats. Étant donné que Depp est puni en vertu de son contrat s’il ne doit pas participer à la production, il a demandé au tribunal de reporter le procès de mars à juin 2021.

La star hollywoodienne accuse son ex-femme de diffamation. Après son divorce, l’actrice s’est décrite comme victime de violence domestique dans un article du Washington Post sans mentionner le nom de Depp.

Heard fait également face à un autre procès

Plus récemment, une affaire judiciaire à Londres a dégénéré en 57 ans contre le tabloïd britannique “The Sun”. Cela avait surnommé l’acteur comme une “femme intimidatrice” et critiqué l’auteur de “Harry Potter” JK Rowling pour avoir donné à Depp un rôle dans sa série “Fantastic Beasts”. Dans le processus, Heard et Depp se sont mutuellement accusés de violence domestique. Le verdict est toujours en suspens, mais est attendu en septembre.

Il y a aussi des spéculations selon lesquelles l’équipe juridique de Depp pourrait préparer un autre procès. Selon “Mail on Sunday”, le camp Heards craint que Depp continue d’engager des poursuites judiciaires contre l’actrice. L’équipe de 34 ans estime que son ex-mari “veut ruiner” Heard et qu’ils sont “très nerveux”.

Johnny Depp et Amber Heard se sont rencontrés lors de la réalisation du film “The Rum Diary” (2011). Le couple s’est marié en février 2015, mais il a été annoncé en mai 2016 que l’actrice avait demandé le divorce. Une bataille de boue publique a suivi avec des allégations mutuelles sérieuses. Les deux sont divorcés depuis 2017.