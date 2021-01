‘Magic: The Gathering Arena’ arrive sur Android: le célèbre jeu de cartes fait le saut vers le mobile avec le support multiplateforme

«Magic: The Gathering» est de loin l’un des jeux de cartes à collectionner les plus populaires au monde. Le jeu de cartes physique original date de 1993, mais sa version numérique, ‘Magic: l’arène de rassemblement‘a été lancé en 2018. Cependant, ce n’est que jusqu’à présent, au milieu de 2021, que Wizards of the Coast a été encouragé à lancer la version mobile.

Et est-ce que ‘Magic: The Gathering Arena’ vient de débarquer officiellement sur Android. Il le fait dans une phase de pré-accès assez généreuse, puisqu’il est disponible dans presque tous les pays et pour une bonne poignée de mobiles. Cependant, un certain nombre de conditions matérielles doivent être satisfaites. Dans tous les cas, le jeu est désormais accessible et est bien sûr totalement gratuit.

Un seul compte, tous ‘Magic: The Gathering Arena’

Tout d’abord, les exigences. Dans un premier temps, MTG Arena ne sera disponible que sur Android. La version pour iOS arrivera à la fin de l’année. Les exigences pour l’exécuter sont Android 6.0 ou supérieur, 4 Go de RAM et un processeur Kirin 970 ou supérieur, Snapdragon 845 ou supérieur et Exynos 9810 ou supérieur. C’est-à-dire que tous les Android haut de gamme d’il y a trois ans peuvent l’exécuter sans problème. Dans tous les cas, il peut être possible de le faire fonctionner sur des terminaux haut milieu de gamme récents.

Cela dit, parlons du jeu. ‘MTG Arena’ est un jeu multiplateforme, c’est-à-dire que nous utiliserons le même compte que nous utilisons déjà pour jouer sur PC ou Mac pour jouer sur mobile. Cela signifie que nous pouvons jouer avec n’importe quel utilisateur, quelle que soit la plate-forme qu’ils utilisent, et accéder à notre progression et à notre collection de cartes à partir de plusieurs appareils. Exactement la même chose qui se produit déjà dans «Hearstone» ou «Legends of Runeterra».

Les sorciers de la côte a adapté l’interface pour la rendre plus accessible sur les écrans. Par exemple, si nous cliquons sur le champ de bataille nous minimiserons le deck pour avoir une meilleure vue, et en cliquant sur le deck et sur chaque carte, nous verrons ses caractéristiques. La création de decks a également été optimisée pour faciliter la tâche depuis un mobile.

‘Magic: The Gathering Arena’ est, comme les versions PC et Mac, complètement libre. Maintenant, il faut noter qu’il a des boîtes à butin (enveloppes) qui indiquent la probabilité de cartes communes, de cartes mythiques, etc. De plus, vous pouvez acheter des animaux de compagnie, des pochettes de cartes et d’autres articles cosmétiques. Ce qui ne peut pas être acheté, ce sont des cartes spécifiques.

