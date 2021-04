Magazine numérique d’avril de PCWorld: Surface Pro 7+ revue

Restez au fait des dernières technologies grâce au magazine numérique de 45secondes.fr. Disponible sous forme d’exemplaires uniques ou sous forme d’abonnement mensuel, il met en évidence le meilleur contenu de 45secondes.fr.com – les actualités les plus importantes, les critiques de produits clés et les fonctionnalités et les témoignages les plus utiles – dans un magazine numérique organisé pour Android et iOS , ainsi que pour les lecteurs de bureau et autres tablettes.

Dans le numéro d’avril

Ce mois-ci, nous avons la revue Microsoft Surface Pro 7+: c’est un pas de géant dans les performances graphiques. Découvrez Framework et comment il prévoit de briser la malédiction des ordinateurs portables évolutifs. Découvrez comment Google pourrait transformer Android en un autre abonnement.

Les autres faits saillants comprennent:

Nouvelles : Un premier examen d’Intel de 11e génération Rocket Lake donne à la puce des notes mitigées. Nous examinons également les taux d’échec du Ryzen 5000; nous vérifions la réalité des affirmations



: Un premier examen d’Intel de 11e génération Rocket Lake donne à la puce des notes mitigées. Nous examinons également les taux d’échec du Ryzen 5000; nous vérifions la réalité des affirmations Examen du HP Spectre x360 14: Luxueux, avec une longue durée de vie de la batterie

Luxueux, avec une longue durée de vie de la batterie Examen du Gigabyte Aorus 17G: Un véritable ordinateur portable de jeu incroyablement silencieux

Un véritable ordinateur portable de jeu incroyablement silencieux Examen du Samsung Galaxy S21 Ultra: Tout Android pour un peu moins

Tout Android pour un peu moins Examen du SSD Intel 670p: Plus rapide là où ça compte

Plus rapide là où ça compte Voici comment: Comment créer des mots de passe forts et sécurisés en apprenant à les déchiffrer, et comment nettoyer votre boîte de réception Gmail en supprimant rapidement les anciens e-mails

Faits saillants de la vidéo

Regarder: Les téléphones de jeu comme l’Asus ROG Phone 5 ont encore beaucoup d’astuces dans leurs manches. Ils contiennent de nombreuses fonctionnalités que vous n’obtenez pas dans un iPhone ou un téléphone Galaxy. Dans cette vidéo, Adam Patrick Murray de 45secondes.fr parcourt ses trois premiers.

