Mads Mikkelsen remplace officiellement Johnny Depp dans le rôle de Grindelwald dans Fantastic Beasts 3

Mads Mikkelsen est sur le point de succéder officiellement à Johnny Depp en tant que Gellert Grindelwald dans Bêtes fantastiques 3. On dit depuis quelques semaines que Mikkelsen était l’acteur que Warner Bros avait en tête pour remplacer Depp. Warner Bros. a demandé à Depp de démissionner après avoir perdu son procès en diffamation contre un tabloïd britannique qui le qualifiait de «batteur d’épouse» dans un titre. L’acteur a publié une déclaration sur les réseaux sociaux et a démissionné de son rôle, bien que beaucoup de ses partisans espèrent qu’il reviendra. Cela ne semble pas être le cas.

Interrogé sur le fait de jouer à Gellert Grindelwald la semaine dernière, Mads Mikkelsen a nié que des pourparlers aient eu lieu entre lui et Warner Bros. “Oh, c’est sur la base de rumeurs au moment où nous parlons … Donc j’en sais autant que vous dans les journaux. Alors j’attends cet appel téléphonique. ” Il semble que l’acteur jouait en effet timidement lorsqu’on lui a demandé de rejoindre le Bêtes fantastiques franchise, ce qui devrait faire beaucoup Harry Potter fans très heureux. Un groupe de fans voulait que Johnny Depp soit exclu de l’équation depuis environ trois ans maintenant.

Au moment d’écrire ces lignes, aucune autre information sur le casting de Mads Mikkelsen a été annoncé par Warner Bros.ou les représentants de l’acteur. Cependant, il était dans l’intérêt du studio d’obtenir un accord le plus rapidement possible depuis Bêtes fantastiques 3 est déjà en train de filmer. Johnny Depp n’aurait tourné qu’une seule scène pour la suite très attendue, et c’était en septembre. Harry Potter Les fans, pour la plupart, étaient enthousiasmés par la possibilité que Mikkelsen assume le rôle de Gellert Grindelwald, publiant leur enthousiasme sur les réseaux sociaux.

Jude Law a maintenu la décision du studio de rompre les liens avec Johnny Depp. Il a récemment déclaré: “dans une situation comme celle-ci, vous vous en remettez au studio. C’est tout ce que vous pouvez faire. Parce que vous devez vous présenter et jouer votre rôle … Johnny n’avait en fait fait qu’une journée de tournage, je pense, sur son propre … Dans une franchise comme celle-ci, c’est le studio et l’entreprise qui prennent les grandes décisions. Et vous devez les accepter parce que nous ne sommes qu’un membre de l’équipe. ” Heureusement, il semble que le studio ait pu rebondir en un temps record.

Mads Mikkelsen apparaîtra comme Gellert Grindelwald dans Bêtes fantastiques 3, qui devrait toujours sortir en salles le 15 juillet 2022. Cependant, il est un peu trop tôt pour dire si le film pourra conserver cette date de sortie quand tout sera dit et fait. En 2020, presque tous les grands films à succès ont été repoussés à 2021, ce qui signifie que certains films de 2021 seront probablement repoussés à 2022, entraînant un remaniement des dates de sortie. The Wrap a été le premier à annoncer que Mads Mikkelsen remplace officiellement Johnny Depp dans Bêtes fantastiques 3.

