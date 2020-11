Mads Mikkelsen remplace Johnny Depp dans la série « Fantastic Beasts »

La carrière de Depp prend un coup.

Comme nous l’avons signalé plus tôt ce mois-ci, Johnny Depp a perdu son emploi dans la franchise Harry Potter Prequel Bêtes fantastiques. Depp a perdu son emploi dans la série au milieu du divorce horrible en cours et des poursuites judiciaires qui ont suivi la scission acrimonieuse entre lui et Amber Heard. Bien que, il semble que Heard se porte très bien. Warner Bros. doit encore continuer avec le film, et il est maintenant rapporté que Mads Mikkelsen remplira son rôle. Tel que rapporté par IndieWire, Mads Mikkelsen jouera le rôle de Gellert Grindelwald. Le sorcier maléfique est connu pour avoir eu une brève relation amoureuse avec Albus Dumbledore, et dans la tradition de la série, les deux ont l’un des duels les plus historiques de tous les temps. C’est au cours de ce duel que Dumbledore remporte la baguette aînée de Grindelwald, qui est fortement liée à la finale de la série Harry Potter. Le troisième Bêtes fantastiques Le film, mettant en vedette Eddie Redmayne et Jude Law, est actuellement en production et tourne pour une sortie Summe 2022 après que les procédures covid ont forcé le studio à repousser la date de sortie. Que pensez-vous de la perte de son emploi par Depp? Mikkelsen est-il un bon remplaçant? Sonnez dans les commentaires ci-dessous.