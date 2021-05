Mads Mikkelsen est enthousiasmé par le scénario d’Indiana Jones 5

IIYAMA ProLite LE3240S-B2 32" Classe (31.5" visualisable) écran LCD rétro-éclairé par LED - Full HD

Haut-parleurs stéréo de qualitéTechnologie VA MatrixAvec une résolution élevée, votre moniteur LCD est prêt pour afficher tous types d'images Haute Définition Intégrant la technologie de dalle VA, le LE3240S garantit un confort visuel sous tous les angles, une haute luminosité et une fidélité exceptionnelle des couleurs.<br/>Il dispose d'un capteur de lumière ambiante offrant un ajustement précis des performances avec l'avantage supplémentaire d'économiser l'énergie.<br/>Ses caractéristiques comprennent les fonctions PIP et PBP, parfaites pour la visioconférence ou la gestion de contenus multi-sources, et ce, dans de nombreux environnements.<br/>Ce moniteur peut donc être installé dans les meilleures conditions pour un impact visuel numérique optimal. - Offre exclusivement réservée aux professionnels