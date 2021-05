Madonna fume bouillir dans la nouvelle vidéo de Snoop Dogg, «  Gang Signs  »

Grantek Caméra Espion WiFi HD dans Faux Détecteur de Fumée

Cette caméra espion WiFi cachée dans un factice détecteur de fumée est un excellent choix pour la vidéosurveillance en intérieur. C'est un outil de surveillance puissant et polyvalent. Convient parfaitement pour la maison, le commerce, le restaurant etc. Points Forts : Caméra IP WiFi cachée Qualité vidéo et audio Full HD Surveillance et enregistrement Vision de nuit Microphone intégré Fonctionne sur batterie, secteur ou USB Détection de mouvement configurable Alertes en cas de détection de mouvement Enregistrement en continu et programmé Compatible iPhone, Android, tablette Extensible jusqu'à 9 caméras Installation L'installation en quelques minutes sans aucune connaissance technique, et vous pouvez accéder à votre camera depuis votre smartphone (iPhone ou Android) ou tablette. L'application pour la caméra est gratuite et peut gérer plusieurs caméras en même temps. Visualisation et enregistrement Visualisez en direct ce qui se passe chez vous à tout moment et de n'importe quel endroit dans le monde entier. Plusieurs modes d'enregistrement : sur détection de mouvement, programmé ou en continu. Vous pouvez régler l'enregistrement à détection de mouvement et recevoir des alertes (avec photos) sur votre mobile. La sensibilité de détection est configurable en quelques clics via l'interface de gestion de la caméra. Il est possible de sauvegarder les enregistrements directement sur votre smartphone ou sur carte mémoire (recommandé). Accès à distance Accéder facilement à la camera en mode local ou par internet grâce à la technologie P2P. Aucun réglage de votre box internet n'est nécessaire. La configuration se fait en 5 minutes depuis votre smartphone. Lecture de vidéos enregistrées Les vidéos peuvent être lues directement sur l'écran de votre smartphone / tablette ou bien sur TV (équipé de lecteur de carte mémoire). Système de surveillance et d'enregistrement complet Grâce à toutes ses options, cette mini caméra représente un système complet de vidéosurveillance pour les particuliers et pour les TPE. Caractéristiques techniques : Capteur CMOS HD 2 mégapixels Résolution Full HD 1080P Technologie P2P Cloud Configuration facile Audio et vidéo Microphone intégré Vision nocturne Activation / désactivation de led de fonctionnement LAN sans fil 802.11b/g/n avec sécurité WEP/WPA/WPA2 WiFi 2,4Ghz Détection de mouvement réglable Programmation selon les horaires (enregistrement, alertes etc) Format de compression H.264 Date et heure sur les vidéos et photos Commande automatique de gain (AGC) Equilibrage automatique des blancs (AWB) Obturateur électronique automatique (AES) Réglages de luminosité Batterie lithium intégrée 3,7V Alimentation : batterie (autonomie jusqu'à 3h) ou...