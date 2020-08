Madden 21: EA perfectionne son titre avant la sortie

Cela fait environ un mois que EA n’a pas officiellement posté le hashtag #FixMaddenFranchise. L’éditeur/développeur a donné suite à cette demande en publiant une édition spéciale des Gridiron Notes pour dévoiler certains détails relatifs aux améliorations prévues de la franchise Madden.

Les notes comportaient quatre points majeurs pour la communauté : l’identification de EA a en effet une équipe de franchise, le rappel à la communauté que Madden est un service en direct capable de mises à jour après la sortie, quelques détails “de haut niveau” sur les améliorations prévues du mode dans le jeu de cette année, et Madden 22, et la réitération de l’importance de l’implication de leur communauté.

Le mode franchise obtient plus de ressources

Selon la répartition, l’équipe de la franchise Madden recevra “un pourcentage plus élevé de la bande passante de l’équipe” pour faciliter les améliorations du jeu de cette année et de Madden 22 au lancement, et à l’avenir.

Madden 21 News And Guides: How to get Better Madden 21 players in Madden Ulti… https://t.co/B2mhNLeQi7 pic.twitter.com/SFP6nQODWT — Funny Games (@u4n_nir) August 4, 2020

C’est une excellente nouvelle, tant qu’EA n’en sera pas détournée. Il ne fait aucun doute dans notre esprit qu’il y a des gens dans l’équipe de développement d’EA capables de fournir le genre d’expérience en mode franchise qui satisfera les fans. Il semble que ce groupe pourrait avoir la liberté de montrer enfin son génie.

Une mise à jour constante

Une quantité énorme de contenu a été ajoutée à Madden en vue de sa sortie ces jours-ci. Selon les Gridiron Notes, EA semble s’être engagé à se regrouper en mode franchise avec ces mises à jour.

Il se peut qu’il y ait une certaine déconnexion sur ce point. Dans les notes, il est dit : “Dans les mises à jour de Madden NFL 20, vous avez vu de nouveaux X-Factors et Superstar Abilities, un nouveau mode dans Superstar KO, de nouvelles règles de jeu et défis dans H2H Seasons, de nouveaux scénarios dans Franchise, des célébrités et des équipes en évolution dans Superstar KO, des mises à jour hebdomadaires de commentaires, des changements hebdomadaires de listes et bien sûr l’énorme quantité de contenu en constante évolution que vous attendez dans Madden Ultimate Team”.

*BREAKING* New Madden 21 Franchise Mode Changes REVEALED! https://t.co/vOpSgu9Fq1 — Billinaire365 (@Billionaire3650) August 4, 2020

Les nouveaux scénarios sont sympas, mais c’est un tout petit ajout, qui n’égratigne pas vraiment la surface de ce qui est nécessaire pour faire de la franchise Madden la meilleure du genre.

Heureusement, les notes disent aussi que “Dans Madden NFL 21, nous allons élargir notre équipe de service en direct pour permettre une livraison plus ciblée des améliorations de la franchise en fonction de vos commentaires, tout en continuant à faire évoluer le jeu dans son ensemble pour notre large éventail de fans de Madden. Notre plan actuel est de livrer les mises à jour de Madden 21 en deux ou trois mises à jour de titres au cours des prochains mois”.

C’est raisonnable, et les fans de la franchise devraient être impatients de voir ce que ces améliorations comprennent, mais aussi ce qu’ils peuvent attendre de Madden 22 et au-delà.

Encore une fois, tout cela semble merveilleux, mais la première preuve de ce qui a été fait pour combler les attentes des joueurs autour du jeu viendra peu de temps après la sortie du jeu, lorsque les détails de la première mise à jour du titre seront partagés.

Madden 21 sortira sur PlayStation 4, Xbox One et PC le 28 août.

