Mad Max : tout ce que l’on sait sur le prequel avec Anya Taylor-Joy

Images de Warner Bros.

Visant à sortir en 2024, Furiosa aura Chris Hemsworth dans le rôle du méchant principal.

©IMDBAnya Taylor-Joy.

Après le succès de Mad Max Fury Routequi est venu plus de trois décennies après la sortie de la troisième partie (peut-être la plus faible de toute la saga), la passion pour cette saga renaît. Charlize Theron et Tom Hardy étaient en charge de cette production, où nous avons rencontré furieuxun nouvel allié de Mad Max cherche à s’évader de Immortel Joele chef de guerre qu’il incarnait Hugh Keays Byrne.

Le film réalisé par George Miller aura une préquelle et mettra en vedette rien de plus et rien de moins que Anya Taylor Joyqui sera mis à la place de Charlize Theron donner vie à une version plus jeune de furieux. De plus, nous savons que Chris Hemsworth s’éloignera complètement du rôle de héros qui l’a catapulté à la gloire dans merveille donner naissance à un nouveau méchant dans le style que le réalisateur australien a montré dans ses films, comme Coupe-pied ou le mentionné Immortel Joe.

+ Quand sortira Furiosa

Il reste encore longtemps à aller voir ce prequel de Mad Max: Fury Road qui sera nommé furieux. Le tournage a déjà commencé en Australie avec un budget qui dépassera les 168 millions de dollars et on dit que ce sera le plus gros film réalisé dans l’histoire du cinéma dans le pays d’Océanie. Quand sortira-t-il en salles? Si tout se passe bien, il ne devrait sortir que fin mai 2024.

+Quelle sera l’histoire de Furiosa

Lors d’un entretien avec Club AV, George Miller a révélé que la préquelle de Route de la fureur a été écrit avant même le film mettant en vedette Charlize Theron sont passés au grand écran parce que, comme il l’a expliqué, ils avaient besoin d’informations sur qui était furieux afin que les acteurs puissent être ravis de l’univers dans lequel ils étaient plongés. « Nous n’avons jamais expliqué comment il avait perdu son bras. Nous n’avons jamais expliqué ce qu’était le véritable Many Mothers Green Place. Nous n’expliquons jamais comment fonctionne la Citadelle. »a-t-il souligné, tout en disant qu’il a toujours pensé : « Oui Route de la fureur ça marche, j’aimerais vraiment raconter cette histoire ».

Quel est le synopsis officiel de furieux? Celui qui a été révélé récite : « Alors que le monde s’effondre, un jeune furieux est enlevé du Paraje Verde de Many Mothers par une grande horde de motards dirigée par démentsLe Seigneur de la guerre. furieux il parcourra le désert avec eux et à travers le désert jusqu’à ce qu’il atteigne la Citadelle, où des tyrans tels que Immortel Joe. furieux doit survivre à de nombreuses épreuves tout en rassemblant les moyens nécessaires pour s’échapper et retrouver le chemin du retour ».

+La photo divulguée de Furiosa

Comme on le sait, Anya Taylor Joy il va devoir donner vie à un personnage qui existait déjà sur grand écran et qui diffère radicalement de son look habituel : il a le crâne rasé. le milieu britannique Courrier quotidien était chargé de filtrer les premières photos de l’actrice de pari de la reine, que vous pouvez voir sous ces lignes, et jusqu’à présent, il ne s’est pas rasé les cheveux. D’après les dires du costumier du film Variété, Anya Taylor Joy Je serais prêt à me couper les cheveux mais George Miller il ne veut pas que je le fasse.

+Le casting de Furiosa et son équipe technique

Pour ce nouveau film Mad Max nous reverrons George Miller en tant que réalisateur, accompagné de plusieurs membres de l’équipe technique qui faisaient partie de ses précédents projets : Nico Lathouris en tant que co-auteur, Marguerite Sixel en tant que monteur, Lesley Vanderwal en tant que maquilleuse Colin Gibson dans la conception de la production. Quant au casting, on ne verra pas Hugh Keays-Byrne (partenaire historique de Miller) car il a perdu la vie en 2020. Apparemment il sera remplacé par Tom Burk. De plus, nous verrons Chris Hemsworth comme Démentusle méchant principal de cette histoire qui a été mentionné dans Route de la fureur.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂