Mad Max Prequel Furiosa obtient une date de sortie officielle

Depuis sa sortie en 2015, Mad Max: Fury Road est rapidement devenu l’un des films d’action définitifs du 21e siècle. Le public étant à nouveau amoureux de la vision post-apocalyptique du réalisateur Geroge Miller, les détails du prochain prequel, Furiosa, ont été minces sur le terrain. Eh bien, nous avons maintenant une confirmation officielle de la date de sortie du film; 23 juin 2023. Warner Bros a également confirmé que Furiosa recevra une sortie traditionnelle et sortira en salles, plutôt que la sortie simultanée en salles et HBO Max que le studio utilise pour son ardoise 2021.

Furiosa suivra le guerrier rebelle titulaire, qui a été introduit pour la première fois en Route de la fureur, avec la préquelle explorant l’origine du personnage bien avant qu’elle ne devienne l’exploitante inspirante d’Immortan Joe’s War Rig et s’associe à Mad Max Rockatansky de Tom Hardy. George Miller revient pour co-écrire, diriger et produire le projet aux côtés de son partenaire de production de longue date nominé aux Oscars, Doug Mitchell.

Anya Taylor-Joy a été choisie dans le rôle de la version plus jeune de Furiosa, succédant à Mad Max: Fury Road star Charlize Theron. «La première chose qui m’est venue à l’esprit lorsque j’ai découvert que j’allais le faire a été: ‘Je suis tellement excitée de travailler si dur’», a déclaré Taylor-Joy récemment. « Le niveau d’engagement qui a été démontré avant moi, je m’efforce de correspondre à cela, et cela me rend vraiment excité. »

« Je suis tombé amoureux de Furiosa, de la façon dont Charlize l’a présentée », a ajouté Taylor-Joy. « Elle a fait un travail incroyable et c’était si beau et je ne peux même pas penser à essayer de marcher [into her shoes]. Cela doit être quelque chose de différent parce que cela ne peut tout simplement pas être fait. «

Le long du trajet sont Gardiens étoile Yahya Abdul-Mateen II et Thor Chris Hemsworth, qui a récemment été confirmé pour rejoindre Anya Taylor-Joy dans le prequel post-apocalyptique. À l’heure actuelle, il n’a pas été confirmé qui jouera soit Abdul-Mateen ou Hemsworth, cependant, une fuite de description de casting affirme que ce dernier jouera le rôle d’un personnage nommé Dementus, qui est décrit comme un homme dans la trentaine et la quarantaine. « d’une beauté à couper le souffle », et possède « un visage d’ange, marqué par un front profond blessé cousu avec des agrafes chromées brillantes. »

Hemsworth a récemment rompu son silence concernant la participation au projet via les médias sociaux, la star de MCu à peine capable de contenir son enthousiasme à continuer Mad Max héritage. « Je me suis mis à faire partie d’une franchise qui représentait le monde pour moi en tant qu’enfant grandissant en Australie », a déclaré l’acteur. « Mad Max a été le summum et une des raisons majeures pour lesquelles je me suis lancé dans la narration d’histoires. Le fait que j’aurai l’honneur non seulement d’être dirigé par son visionnaire original en George Miller mais aussi de participer à l’histoire d’origine de Furiosa est incroyablement excitant. Un immense respect pour George, Mel, Charlize, Tom et tous les acteurs et l’équipe qui ont aidé à construire ce monde épique. Je ferai de mon mieux pour perpétuer la tradition du badassery cinématographique. «

Encore une fois, pour ceux à l’arrière, Furiosa sortira le 23 juin 2023. Parallèlement Furiosa, le studio a également annoncé qu’une adaptation musicale La couleur pourpre sortira le 20 décembre 2023 et que le live action / CG hybride Coyote contre Acme devrait maintenant sortir le 21 juillet 2023.

George Miller est actuellement en production sur la romance fantastique Trois mille ans de désir avec Idris Elba et Tilda Swinton, avec Furiosa être son prochain projet. Cela nous vient grâce à Warner Bros.

