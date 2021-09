Mad Max: la date de sortie de Furiosa est retardée jusqu’en 2024

Malheureusement, nous allons devoir attendre un peu plus longtemps pour le très attendu du réalisateur George Miller Mad Max retombées, Furiosa, car le projet a maintenant été retardé du 23 juin 2023 au 24 mai 2024. Cette nouvelle décevante a été annoncée par Warner Bros., et bien qu’aucune raison spécifique n’ait été donnée pour le retard, le déménagement est probablement dû à la planification habituelle les conflits, ainsi que les problèmes et l’incertitude causés par les circonstances mondiales actuelles.

Furiosa aura lieu bien avant les événements de l’Oscar de 2015 Mad Max : Fury Road, et suivra la guerrière rebelle titulaire, explorant l’origine du personnage bien avant qu’elle ne devienne l’opératrice inspirante d’Immortan Joe’s War Rig et s’associe à Max Rockatansky de Tom Hardy. George Miller revient pour co-écrire, diriger et produire le projet aux côtés de son partenaire de production de longue date, nominé aux Oscars, Doug Mitchell.

Les reines La star de Gambit Anya Taylor-Joy a été choisie dans le rôle de la version plus jeune de Furiosa, succédant à Route de la fureur vedette Charlize Theron. « J’ai été émerveillé par cet esprit incroyable de George Miller. C’est difficile à exprimer », a déclaré Taylor-Joy à propos du film. « Je me sens tellement humilié et reconnaissant. Je pense que la première chose à laquelle j’ai pensé était ‘Je suis tellement excité de travailler si dur.’ Le niveau d’engagement qui a été montré par ceux qui m’ont précédé, je m’efforce d’égaler cela. Cela me rend vraiment excité. J’ai tellement de respect pour les créateurs de ce monde fou et cette collection de personnages. Je suis ravi de travailler vraiment dur. »

Plusieurs autres détails concernant l’intrigue du film ont depuis été publiés, y compris l’idée qu’il s’étendra sur plusieurs années. « Je n’avais pas l’intention de faire un grand film épique », a récemment expliqué Miller en discutant de son retour dans ce monde post-apocalyptique. « C’est une histoire que je voulais raconter. Mais en fin de compte, il y a juste beaucoup de scènes différentes. La seule chose que je peux dire à ce sujet, c’est que Fury Road s’est déroulé sur trois jours et deux nuits, mais c’est une saga. Cela se produit sur de nombreuses années. Il y a donc beaucoup d’éléments différents. «

Malgré les nouvelles décevantes du retard de la sortie, Furiosa s’annonce comme une épopée qui vaudra la peine d’attendre. Le projet serait le plus grand tournage de film de l’histoire de l’Australie, avec Furiosa devrait recevoir des incitations financières massives de la part des gouvernements fédéral et des États. George Miller se prépare à commencer le tournage Furiosa en Nouvelle-Galles du Sud en 2022 et a félicité les gouvernements respectifs pour leur soutien au projet. « Le soutien des gouvernements fédéral et de la Nouvelle-Galles du Sud a été essentiel. Ils ont permis que le film soit éclairé, tourné en Australie et que la production soit basée dans notre État d’origine », a déclaré le cinéaste dans un communiqué.

Alors, encore une fois, Mad Max : Furiosa devrait maintenant sortir en salles le 24 mai 2024 et mettra en vedette Chris Hemsworth et Yahya Abdul-Mateen II aux côtés d’Anya Taylor-Joy dans le rôle titre. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Deadline.

Sujets : Furiosa, Mad Max