Macron se rendra au Liban les 22 et 23 décembre

, 11 déc. () –

Le président français, Emmanuel Macron, se rendra au Liban les 22 et 23 septembre, comme annoncé par l’Elysée dans un communiqué dans lequel il n’a pas fourni plus de détails.

Le président français a effectué deux visites officielles au Liban depuis l’explosion qui a secoué le port de la capitale, Beyrouth, le 4 août, qui a fait plus de 180 morts et plus de 6 000 blessés et plus de 300 000 déplacés. .

En outre, après ce qui s’est passé, il a organisé, avec les Nations Unies, deux conférences internationales pour aider le Liban. Dans le premier, environ 300 millions de dollars (près de 252 millions d’euros) ont été levés. Dans le second, un «bilan» a été fait de la répartition de l’aide apportée lors de la première réunion et les «nouveaux besoins» du pays ont été calibrés.

L’explosion a déclenché une nouvelle vague de protestations contre les autorités qui a conduit à la démission du Premier ministre Hasan Diab, actuellement en fonction dans l’attente de la formation du nouvel exécutif. En ce sens, le juge chargé de l’enquête sur l’explosion l’a accusé de négligence ce jeudi, aux côtés de trois anciens membres de son gouvernement.

Au cours de ses visites, Macron a tenté de faire pression pour un changement de gouvernement au Liban. Les tentatives ont échoué, ce qui a provoqué de vives critiques de la part du président français, qui a fixé au 16 septembre la date limite pour la formation d’un nouvel exécutif.

Le Liban traverse une grave crise économique – la pire depuis la guerre civile (1975-1990) – et on craint que les destructions causées par les explosions aient un impact direct sur l’importation de denrées alimentaires et d’autres produits de base.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂