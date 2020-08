macOS 8 est maintenant disponible en tant qu’application pour Windows

C’était d’abord Windows 95, maintenant c’est au tour de macOS 8: le système d’exploitation culte d’Apple des années 90 peut désormais être installé sur Windows et Mac – jeux et programmes inclus.

développeur Felix Rieseberg a fourni macOS 8 en tant qu’application pour Windows et Mac, rapporte The Verge. Après avoir publié Windows 98 en tant qu’application deux ans plus tôt, il ajoute maintenant le Mac classique – avec un Macintosh Quadra de 1991 exécutant macOS 8.1. L’ensemble du package en tant qu’application peut être installé sur Windows, macOS et Linux. Il existe également des jeux et des programmes qui ont trouvé leur place dans l’application grâce à un CD de démonstration MacWorld de 1997.

Jeux comme “Duke Nukem 3D” inclus

L’application macintosh.js a été entièrement écrite en JavaScript et utilise une machine virtuelle pour émuler le Macintosh Quadra 900, y compris le chipset Motorola, qu’Apple utilisait avant de passer aux processeurs PowerPC d’IBM. Rieseberg a même lancé des jeux classiques comme “Duke Nukem 3D”, “Civilization II” et “Dungeons & Dragons”. De nombreux programmes et versions de test tels que Photoshop 3, Premiere 4 et Illustrator 5.5 font également partie de l’application.

Même les navigateurs de l’âge de pierre comme Internet Explorer ou Netscape sont déjà préinstallés. Selon Rieseberg, cependant, ils sont si vieux qu’il n’est même pas possible d’appeler Google. Si vous souhaitez faire un voyage dans le passé, vous pouvez télécharger les fichiers correspondants depuis la plate-forme Github. Ne vous inquiétez pas: le total n’est même pas de 250 Mo.