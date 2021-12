M. Night Shyamalan recrute Dave Bautista pour Knock at the Cabin

Dave Bautista a aligné son prochain rôle principal. Les Dune et Armée des morts la star vient d’embarquer dans le casting de Frappez à la cabane, le prochain film de M. Night Shyamalan. D’après Universal Pictures, le film est prévu pour une sortie au début de 2023, bien qu’il ne soit pas encore clair quand le tournage commencera sur le projet. C’est la dernière collaboration pour le studio et Shyamalan suite à la sortie récente de Vieille.

Pour Frappez à la cabane, Shyamalan écrira et réalisera comme il le fait habituellement avec ses films. Il produit également avec Ashwin Rajan sous sa bannière Blinding Edge Pictures aux côtés de Marc Bienstock et Steven Schneider. Apparemment, Dave Bautista n’a pas tardé à se joindre au projet juste pour avoir l’opportunité de travailler avec Shyamalan.

Nous avons récemment vu Bautista dans de grands rôles, notamment dans le film de Denis Villeneuve Dune et diriger le film de zombies Netflix de Zack Snyder Armée des morts. L’acteur a également récemment terminé son travail sur le film de Rian Johnson couteaux dehors 2, un film qu’il a teasé est encore meilleur que le premier. Bautista a également fait la promotion d’un film de copain de flic avec Jason Momoa dans la veine d’un Arme mortelle.

«Je vais juste jeter ça dans l’atmosphère et voir ce qui se passe. C’est parti… Moi et Momoa dans un Arme mortelle film type copain flic réalisé par David Leitch. D’accord! Le voilà. Maintenant, nous attendons », a lancé Bautista sur les réseaux sociaux, déterminé à concrétiser ce projet. L’idée a fait son chemin auprès des fans et cela n’a été exacerbé que lorsque Momoa a déclaré qu’il serait prêt pour le film. Les studios l’ont également remarqué et un peu plus de deux des mois plus tard, les engrenages étaient en mouvement pour que cela se produise vraiment. MGM a remporté une guerre d’enchères pour les droits.





Dans une mise à jour sur Instagram, Bautista a écrit : « 2 mois et 11 jours d’attente. Acceptable! Nous sommes venus, nous nous sommes embrassés, nous avons vaincu. Fier AF de cette réalisation. Nous l’avons matérialisé à partir de rien de plus que de l’amour, du respect et du désir de retravailler ensemble. Je t’aime frère Jason Momoa. Nous avons manifesté la merde de tout ça ! Big Love sur Big Egos. Nous gagnons! »

Frappez à la cabane est la dernière de nombreuses collaborations entre M. Night Shyamalan et Universal. Le studio a également sorti ses longs métrages Vieille (2021), Un verre (2019), Diviser (2017), et La visite (2015). Le réalisateur est également connu pour avoir réalisé des films comme Le sixième sens, Panneaux, et Le village. Il est généralement connu pour avoir introduit une grande tournure à la fin de ses films, avec Le sixième sens créant un précédent avec la grande révélation du personnage de Bruce Willis.





Shyamalan produit également le prochain thriller Les disparitions au lac Caddo, qui est réalisé par Celine Held et Logan George. Il reprend avec la disparition d’une jeune fille avec des liens ultérieurs reliant le mystère aux décès et disparitions passés au lac Caddo. Cela commence par Dylan O’Brien, Eliza Scanlen, Lauren Ambrose et Eric Lange. Le tournage de ce projet vient de se terminer le mois dernier.

Frappez à la cabane sortira en salles le 3 février 2023.





