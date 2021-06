L’US Air Force veut qu’un Rocket Cargo Vanguard commercial transporte des objets n’importe où sur Terre

L’US Air Force a lancé un nouveau programme de fusées cargo avec le Force spatiale Vendredi (4 juin) pour étudier l’utilisation d’engins spatiaux commerciaux pour expédier des fournitures dans le monde entier – et ils pourraient se tourner vers le programme d’atterrisseur lunaire de la NASA pour trouver des idées.

Si le projet, appelé Rocket Cargo, se déroule comme prévu, il profitera d’une industrie des fusées en pleine croissance qui rivalise pour envoyer des satellites dans l’espace. Alors que la recherche de sociétés de fusées vient de commencer, un concept publié par le US Air Force Research Laboratory (AFRL) évoque les lignes élégantes et argentées Vaisseau prototypes testés par SpaceX dans le sud du Texas.

Au cours de la dernière décennie, les nouveaux entrants de l’industrie tels que SpaceX, Relativity Space et Rocket Lab – alimentés par de nouvelles efficacités dans la fabrication de fusées, les étages d’atterrissage automatique et demande accrue de CubeSats — sont en train de rivaliser avec des sociétés de secours telles qu’Arianespace et United Launch Alliance.

Ces « nouvelles opportunités », les responsables de la Force spatiale et de la Force aérienne a déclaré dans une déclaration commune , « augmentent la capacité de chargement et réduisent considérablement les coûts de lancement ». La branche militaire envisage donc d’examiner comment utiliser les plus grandes fusées commerciales disponibles pour expédier des dizaines de tonnes de fournitures à travers le monde, en particulier dans les zones reculées.

« Une fois réalisé, Rocket Cargo modifiera fondamentalement le paysage de la logistique rapide, reliant le matériel aux combattants interarmées en une fraction du temps qu’il faut aujourd’hui », a déclaré John « Jay » Raymond, chef des opérations spatiales de la Force spatiale, dans le communiqué. « En cas de conflit ou de crise humanitaire, la Force spatiale sera en mesure de fournir à nos dirigeants nationaux une option indépendante pour atteindre des objectifs stratégiques depuis l’espace. »

Ce projet serait potentiellement une grande opportunité pour les entreprises participantes. Le budget fiscal 2022 de l’USAF comprend 47,9 millions de dollars pour le fret des fusées, selon SpaceNews , alors que l’armée cherche des moyens de placer des conteneurs sur des roquettes pouvant transporter de 30 à 100 tonnes. L’avantage par rapport aux avions conventionnels tels que le C-17 est la capacité de transporter des fournitures dans des régions éloignées en 90 minutes au lieu de quelques heures ou jours.

Des responsables ont déclaré lors d’une conférence de presse qu’ils prévoyaient d’ouvrir des sollicitations « dans un avenir très proche », selon SpaceNews. SpaceX n’est pas la seule entreprise envisagée, mais l’armée a refusé de donner d’autres noms. Une possibilité d’alternative, ont ajouté des responsables, pourrait être les entreprises qui recherchent des opportunités d’alunissage dans le cadre du programme Commercial Lunar Payload Services (CLPS) de la NASA.

Cela pourrait inclure un certain nombre d’entreprises, si Le site Web de la NASA est une indication . Les fournisseurs CLPS sélectionnés pour les atterrisseurs jusqu’à présent incluent Astrobotic Technology, Origine Bleue , Ceres Robotics, Draper, Firefly Aerospace, Intuitive Machines, Lockheed Martin Space, Masten Space Systems, Moon Express, Orbit Beyond, Sierra Nevada Corporation, SpaceX et Tyvak Nano-Satellite Systems.

La NASA a choisi le véhicule Starship de SpaceX faire atterrir des astronautes sur la lune dans le cadre de son Programme Artémis . Blue Origin, qui a développé une fusée réutilisable suborbitale appelée New Shepard, et une autre société, Dynetics, ont également soumis des offres et sont protester contre le prix SpaceX .

Rocket Cargo verrait des sociétés commerciales développer les nouvelles fusées tandis que l’armée « investirait principalement dans la S&T [science and technology] nécessaire d’adapter rapidement la capacité » pour les missions du ministère de la Défense, selon le communiqué militaire. Le ministère de la Défense serait également le premier client, achetant des missions par le biais de contrats de location de services.

Les entreprises travailleraient en étroite collaboration avec plusieurs organisations militaires. L’AFRL dirigera le développement scientifique et technologique, Space Force agira en tant que service principal et le Space and Missile Systems Center sera le responsable du programme, selon la déclaration de l’Air Force.

Rocket Cargo est le quatrième programme Vanguard de l’armée américaine à la recherche d’articles « transformationnels » pour la stratégie scientifique et technologique décennale du ministère de l’Air, a ajouté le communiqué. Les trois autres programmes se concentrent sur les plates-formes aériennes autonomes, les armes autonomes en réseau et le positionnement, la navigation et la synchronisation spatiales.

