Lupin saison 2 un teaser enfin publié

Le deuxième volet de la très populaire série française de Lupin est attendu cet été.

La figure d’Arsène Lupin – le gentleman voleur et maître du déguisement créé par le romancier Maurice Leblanc en 1905 – occupe une place importante dans le tissu culturel de la France et a clairement prouvé sa résistance de ce côté de l’Atlantique également. La première partie de Lupin a été créée sur Netflix en janvier et s’est avérée être un énorme succès pour le géant du streaming, devenant la première émission française à figurer dans son top 10.

Pour les non-initiés, Lupin est centré sur le protagoniste Assane (joué par Omar Sy), qui utilise les célèbres romans comme plans pour son propre plan directeur: se venger d’un riche magnat du nom d’Hubert Pellegrini, qui a accusé son père Babakar d’avoir volé un collier de plusieurs millions de dollars et envoyé lui à la prison, où il est mort d’un suicide apparent.

À travers cinq épisodes bien conçus, Assane réalise divers exploits

– de la mise en scène d’un impressionnant braquage de bijoux au Louvre à l’enlèvement d’un commissaire de police pour interroger son implication dans la dissimulation – dans le but de se rapprocher de la disculpation de son père et de la révélation de Pellegrini. Il compartimente également minutieusement sa vie, s’assurant que son ex-petite amie Claire et leur fils Raoul restent ignorants des parties périlleuses de son travail.

Assane, cependant, se lie avec Raoul en lui présentant – et en lui faisant devenir accro

Arsène Lupin de la même manière que son propre père a jadis enflammé sa passion pour les romans.

Dans le dernier épisode de la première partie, le trio se dirige vers la ville côtière d’Etretat pour assister à un festival en l’honneur du personnage littéraire. Également en route: Leonard, l’homme de main de Pellegrini, sur ordre de tuer Assane.

De plus, pour compliquer encore plus les choses, il en va de même pour un détective, Youssef, qui a découvert qu’Assane était à l’origine de toutes les câpres à la lupin qui se déroulent autour de Paris. La partie 1 se termine sur un cliffhanger majeur: Raoul a été kidnappé par Leonard, et Youssef a rattrapé Assane.

La semaine dernière, Netflix a publié un teaser pour la partie 2, qui doit sortir cet été, et il est clair d’après le clip (ci-dessus) que les enjeux seront beaucoup plus élevés pour Assane. Pellegrini est un homme sans scrupules lorsqu’il s’agit d’obtenir ce qu’il veut, quitte à utiliser l’enfant d’un homme comme appât. Il y a indéniablement une couche de danger plus épaisse cette fois-ci, mais s’il y a quelque chose que nous avons appris du premier épisode de Lupin , c’est ceci: ne sous-estimez jamais Assane. Comme le maître emblématique du déguisement qui inspire et propulse chacun de ses mouvements, il semble toujours avoir quelque chose dans sa manche – même lorsqu’il doit improviser – et le plus souvent, on peut compter sur lui pour accomplir ses tours avec un clin d’œil éclairé. .