L’univers de ‘Black Panther’ et du royaume de Wakanda sera élargi dans une nouvelle série Disney +

Marvel continue de parier fortement sur l’univers Marvel, cette fois sur Disney + et sous forme de série. La Walt Disney Company a annoncé avoir conclu un accord exclusif de cinq ans avec Ryan Coogler (qui a co-écrit et réalisé «Black Panther») pour développer une «nouvelle série télévisée», notamment un basé sur le royaume de Wakanda pour Disney +.

Selon Marvel dans le communiqué, « l’accord permet également à Proximity Media (la société de Coogler) de développer produits de télévision pour d’autres divisions de la Walt Disney Company« , bien que les projets spécifiques ne soient pas mentionnés. Cependant, il est prévu qu’il s’agira d’un contenu lié à l’univers Marvel, dont la phase 4 a commencé avec la première de ‘Wandavision’.

On sait peu, ou plutôt rien, sur l’intrigue de la série. La seule chose que nous savons, c’est que Coogler travaillera avec Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso et ses partenaires de Marvel Studios sur «certaines émissions MCU pour Disney +» et qu’il y a déjà des projets en cours «que nous avons hâte de partager». Un peu plus pour le moment.

En attendant la suite

Le manque de détails sur la série suggère que le projet est dans un phase précoce de son développement. Disney n’a même pas donné de première fenêtre pour la série, nous devrons donc attendre. En tout cas, ce n’est pas le seul produit télévisuel du Royaume de Wakanda que Disney a dans le four, puisque, si tout se passe comme prévu, il sortira le 6 mai 2022 »Panthère noire 2».

‘Black Panther 2’ sera réalisé par le Coogler susmentionnéMais les détails manquent encore sur la manière dont l’entreprise agira face au décès de Chadwick Boseman. Victoria Alonnso, vice-présidente de Marvel, a complètement exclu de le recréer numériquement. Dans une interview avec Clarín, Alonso a déclaré ce qui suit:

« Il n’y a qu’un seul Chadwick, et il n’est pas avec nous. Notre roi, malheureusement, est mort dans la vraie vie, pas seulement dans la fiction, et nous prenons un peu de temps pour voir comment nous retournons à l’histoire et ce que nous faisons pour honorer ce chapitre de ce qui nous est arrivé qui était si inattendu, si douloureux, si terrible, vraiment. «

C’est une décision compliquée et il faudra attendre l’année prochaine ou jusqu’à la présentation de la bande-annonce pour connaître la solution de Disney. La société a déjà ressuscité numériquement certains acteurs, comme ce fut le cas de Peter Cushing pour ‘Rogue One’ ou de Carrie Fisher pour ‘Star Wars IX’, mais le cas de ‘Black Panther 2’ est différent, puisque nous parlons de l’absolu protagoniste.

