L’Union européenne des géosciences détaille la sonde interstellaire qui voyagera six fois plus loin que Voyager 1 et 2

Quatre décennies se sont écoulées depuis Sondes Voyager 1 et 2 Ils ont quitté la Terre pour voyager dans l’espace lointain et devenir les objets humains les plus éloignés de tous les temps. À présent, une nouvelle sonde interstellaire vise à les surmonter et envoyez-nous la première photo du système solaire … de l’extérieur du système solaire.





Pour l’instant appelé « sonde interstellaire », c’est un concept qui n’a pas encore été réalisé. L’Union européenne des géosciences avec un groupe de plus de 500 astronomes, scientifiques et ingénieurs est celle qui se chargera de la concevoir dans son intégralité. Une fois qu’ils ont reçu l’approbation et le budget de la NASA et d’autres agences spatiales collaboratrices. L’objectif est clair: être l’objet le plus éloigné envoyé par l’être humain tout au long de son histoire.

1000 unités astronomiques

Voyager 1 est actuellement situé à environ 152 unités astronomiques (distance entre le Soleil et la Terre) de nous, à environ 22,741 millions de kilomètres. Voyager 2 pour sa part, c’est 126 unités astronomiques (et à sa dernière), soit près de 19 milliards de kilomètres. La nouvelle sonde interstellaire espère aller encore plus loin, à 1000 unités astronomiques.

Distances relatives de l’héliosphère et ce qui la compose. Via l’Université Johns Hopkins.

Comme expliqué par l’équipe derrière le projet, chercher à mieux explorer et comprendre l’héliosphère du système solaire, la dernière région autour du système solaire au-delà de Pluton qui est encore affectée par les vents solaires et les radiations du soleil.En fin de compte, la sonde interstellaire enverra une photo de notre système solaire une fois qu’il atteindra l’héliosphère.

On s’attend à ce qu’il atteigne la limite du système solaire dans environ 15 ans (Sa durée de vie est augmentée de 50 ans), les Voyagers y sont par exemple arrivés à 35 ans après son lancement. D’autre part, nous avons New Horizon, l’autre sonde interstellaire qui est actuellement un peu au-delà de Pluton et a été lancée en 2006. La nouvelle sonde interstellaire espère les surpasser toutes avec de nouvelles technologies et de meilleures capacités.

Actuellement, le projet est dans la dernière année d’une étude conceptuelle pragmatique de quatre ans où l’équipe étudie ce qui pourrait être accompli avec la mission. Un rapport sera remis à la NASA à la fin de l’année pour voir s’il a lieu et s’il reçoit un financement. D’être comme ça, la mission pourrait être lancée au début des années 2030.

Via | EurekAlert!