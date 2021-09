L’Union astronomique internationale nomme un cratère sur le pôle Sud de la Lune d’après l’explorateur de l’Arctique Matthew Henson

22 sept. 2021 13:06:11 IST

L’Union astronomique internationale a nommé un cratère du pôle Sud de la Lune en l’honneur de Matthew Henson, un homme noir qui est devenu l’un des premiers à se tenir au sommet du monde.

Situé au pôle Sud de la Lune entre les cratères de Sverdrup et de Gerlache, le Cratère Henson se trouve dans la même région où le programme Artemis de la National Aeronautics and Space Administration (NASA) vise à faire atterrir la prochaine génération d’explorateurs lunaires. Les explorateurs seront sélectionnés parmi le pool d’astronautes de plus en plus diversifié de l’agence spatiale.

La mission Artemis vise à établir l’infrastructure pour faire avancer l’exploration humaine sur la Lune, et plus tard sur Mars, une continuation appropriée de l’héritage des explorateurs de la Terre comme Henson. La proposition de nommer le cratère d’après l’explorateur de l’Arctique a été avancée par Jordan Bretzfelder, stagiaire d’été en sciences de l’exploration au Lunar and Planetary Institute, à Houston, au Texas. L’institut fait partie de l’Institut virtuel de recherche sur l’exploration du système solaire, qui à son tour a son siège au centre de recherche Ames de la NASA dans la Silicon Valley en Californie.

Selon Bretzfelder, une doctorante à l’Université de Californie à Los Angeles, a déclaré que « c’était comme un mauvais service » que les contributions de Henson à la science polaire n’aient pas été reconnues de manière appropriée, ajoutant qu’elle était fière de participer à la rectification.

Dans la poussée finale de l’expédition, Henson était en tête alors que le groupe cherchait à atteindre le pôle Nord. Incapable de dire leur emplacement précis à cause d’une brume qui avait recouvert le Soleil, le groupe s’est rendu compte plus tard qu’ils avaient atteint le pôle, avec les empreintes de pas de Henson en premier. Il a été apprécié pour ses réalisations, mais beaucoup ont crédité Peary de la réalisation historique, car ils hésitaient à remercier un homme noir pour avoir accompli avec succès ce que beaucoup avaient essayé et échoué pendant des années.

Cette nouvelle survient après celle de la NASA prévoit de poser son VIPER lunaire près du cratère Nobile au pôle sud de la Lune pour explorer la région à la recherche d’eau et d’autres ressources.

