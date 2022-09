L’une des meilleures fonctionnalités de Google Agenda est sur le point de disparaître

in

Cependant, il y a une bonne raison pour laquelle Google veut « tuer » l’une de ses fonctionnalités les plus utilisées.

Dans peu de temps, vous ne pourrez plus utiliser Google Agenda pour définir des rappels: la société a confirmé qu’elle prévoyait simplifiez vos outils d’organisationen migrant certaines fonctions d’une application à une autre.

L’un des premiers changements à avoir lieu sera la disparition de la fonction rappels de Google Calendarpour que cette fonction s’intègre dans Tâches Googlel’application de gestion des tâches de Google.

Vous devrez utiliser Google Tasks pour gérer vos rappels

Le changement se fera au fil des mois, et comme Google l’a récemment confirmé, le la fonction pour ajouter des rappels finira par disparaître à partir du bouton Créer des événements dans l’application Google Agenda.

Au lieu de cela, vous devrez utiliser l’application Google Tasks, ou utiliser l’assistant GoogleComme les rappels de tâches seront également intégrés à l’assistant, les utilisateurs pourront ajouter de nouveaux rappels en utilisant leur voix via n’importe lequel de leurs appareils.

Tous les rappels créés à l’aide de Google Tasks apparaîtront dans l’application pour iOS et Android, ainsi que dans le barre d’application latérale pour Gmail, Drive, Documents et tous les autres services Google Workspace.

Sinon, les rappels continueront d’avoir les mêmes fonctionnalités, y compris la possibilité de créer des rappels récurrents, définir l’heure et le jouret de plus.

Étonnamment, malgré les changements que Google va apporter, la fonction de rappels intégrés dans Google Keep sera toujours disponibleet il ne sera pas migré vers Google Tasks.

Pour vous © 2022 Difoosion, SL Tous droits réservés.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂